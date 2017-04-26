Clouder Mail.Ru сохраняет видеоролики из соцсетей в облако

Разработчики Mail.Ru Group обновили свое расширение для браузера Google Chrome под названием Clouder. Теперь расширение позволяет не только сохранять картинки одним кликом в поддерживаемые облачные хранилища, но и скачивать в облако видеоролики из социальных сетей.


Видео можно загружать из ВКонтакте, Одноклассников и Facebook. Clouder поддерживает не только фирменное Облако Mail.Ru, но и Dropbox, Google Drive, Яндекс.Диск, а также Microsoft OneDrive. Сохранить в Clouder понравившийся ролик можно, нажав на соответствующий значок рядом с социальными кнопками («Нравится» / «Класс»).

Расширение поддерживает установку на десктопном браузере Google Chrome. Clouder доступен для бесплатного скачивания по адресу clouder.pics.

Источник
Mail.Ru
Теги
социальная сеть браузер Mail.Ru Chrome облако расширение

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