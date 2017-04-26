Google официально научила Карты сохранять парковочное место

В прошлом месяце мы писали, что Google Maps (Google Карты) для Android получили у некоторых пользователей новую функцию сохранения парковочного места. Но тогда не было официального анонса обновления. Теперь Google представила его официально, причем не только для Android, но и для версии приложения под iOS.


Чтобы сохранить парковочное место достаточно нажать на голубую точку месторасположения, выбрать опцию сохранения и добавить локацию на карту. По нажатию на парковочную метку можно добавить информацию или поделиться месторасположением с друзьями. Эта функция является дополнением к уже имеющейся в Google Картах для iOS возможности автоматического определения парковки для случаев, когда устройство подключено к автомобилю по Bluetooth или аудио-USB.


Традиционно для релизов Google, обновление происходит постадийно. Приложение Google Карты для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Google
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