Приложение Samsung In-Traffic Reply ответит на сообщения за водителя

Компания Samsung Electronics представила мобильное приложение под названием In-Traffic Reply, призванное помочь водителям не отвлекаться в дороге.





Приложение использует GPS и другие сенсоры, оно автоматически активируется, когда определяет, что пользователь едет на велосипеде или за рулем автомобиля. Для автоматического ответа можно выбрать забавный анимированный вариант по умолчанию (“I’m driving, so I cannot answer at the moment.” — "За рулем, не могу сейчас ответить") или настроить собственное сообщение.





На данный момент Samsung принимает заявки на участие в бета-тесте In-Traffic Reply для Android в Нидерландах. Финальная версия планируется к выходу в Google Play в середине мая.