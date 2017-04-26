Приложение Samsung In-Traffic Reply ответит на сообщения за водителя

Компания Samsung Electronics представила мобильное приложение под названием In-Traffic Reply, призванное помочь водителям не отвлекаться в дороге.


Приложение использует GPS и другие сенсоры, оно автоматически активируется, когда определяет, что пользователь едет на велосипеде или за рулем автомобиля. Для автоматического ответа можно выбрать забавный анимированный вариант по умолчанию (“I’m driving, so I cannot answer at the moment.” — "За рулем, не могу сейчас ответить") или настроить собственное сообщение.


На данный момент Samsung принимает заявки на участие в бета-тесте In-Traffic Reply для Android в Нидерландах. Финальная версия планируется к выходу в Google Play в середине мая.

Источник
Samsung
Теги
смартфон ANDROID планшет Samsung безопасность автомобиль водитель

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