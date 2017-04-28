Google открыла Assistant для сторонних разработчиков

Компания Google представила инструментарий Google Assistant SDK, который позволит сторонним разработчикам встраивать возможности голосового помощника Google Assistant (Google Ассистент) в свои собственные устройства.


Причем речь идет о самых разных гаджетах — от прототипов роботов и умных зеркал до машины для приготовления безалкогольных коктейлей, как показано на демонстрационном видео.

Напомним, изначально Ассистент был доступен через мессенджер Google Allo, умную колонку Google Home и смартфоны Pixel. Затем он появился для смарт-часов на Android Wear 2.0 и смартфонах с Android Marshmallow и Nougat, а также готовится к запуску на Android Auto и Android TV.

Источник
Google
Теги
Google голосовой помощник Google Assistant

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