Facebook запустил новые игры в Messenger

Компания Facebook расширила ассортимент игр, доступных прямо в мессенджере Facebook Messenger. Теперь всего в Messenger доступно порядка 50 игр. Кроме того, начинается внедрение игровых возможностей, позволяющих реализовывать более насыщенный геймплей и анонсированных в апреле на конференции для разработчиков F8 в Сан-Франциско.


Среди новых геймерских возможностей — пошаговые игры, таблицы результатв и турниры. Чтобы начать игру в переписке, надо просто нажать на знак плюса рядом с текстовым полем и перейти к опции «Игры», после чего выбрать подходящую по настроению игру.


Например, можно сыграть в ностальгические Snake, PacMan или Space Invaders, вариации карточных Blackjack до Gin Rummy и Solitaire, а также судоку, боулинг, приготовить гамбургер в Cooking Mama или стать Бэтменом в Bat Climb.

Новые игры будут распространяться в международном масштабе в следующие недели для iOS и Android. Facebook Messenger для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Facebook
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS FACEBOOK FACEBOOK MESSENGER

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