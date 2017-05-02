Navitel разрешил встраивать Навител Навигатор в сторонние приложения

Компания «Центр навигационных технологий» объявила об открытии доступа к API приложения Навител Навигатор разработчикам сторонних программных продуктов. Таким образом, разработчики под Android смогут встраивать возможности Навител Навигатора в свои приложения.





Навигатор поддерживает обработку действий из внешних приложений — показ карты по заданной точке, построение маршрута к заданной точке по координатам, а также маршрута к заданной точке по ее имени. API работает на лицензионной версии приложения Навител Навигатор для ОС Android.