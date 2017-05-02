Российские ZTE Axon 7 и Axon 7 mini обновляются до Android 7.1.1 Nougat

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices сообщила о начале распространения обновления программного обеспечения со свежей версией операционной системы Android 7.1.1 Nougat для смартфонов ZTE Axon 7 и Axon 7 Mini.


Обновление до версии Android 7.1.1 Nougat для российских пользователей уже стартовало. По словам разработчиков, до середины мая апдейт станет доступен для всех смартфонов Axon 7, присутствующих в России. С мая также будет запущено обновление для младшей модели музыкального флагмана – Axon 7 mini.

Напомним, что флагманские ZTE Axon 7 и Axon 7 mini вышли на российский рынок в октябре прошлого года.

Источник
ZTE
Теги
смартфон ANDROID ZTE Android 7.0 Nougat ZTE Axon 7 ZTE Axon 7 Mini Android 7.1.1 Nougat

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