Яндекс.Музыка вышла для iPad

Команда стримингового сервиса Яндекс.Музыка сообщила о выходе версии для iPad. Как отмечают разработчики, эту версию мобильного приложения часто спрашивали пользователи.





Обновленная версия Яндекс.Музыки для iOS адаптирована под большой большой экран планшета и расположение в горизонтальном режиме, когда пользователь держит устройство двумя руками. Интерфейс разделен на на две части. Например, на странице исполнителя под одним большим пальцем находятся кнопки для навигации и управления плеером, а под другим — в зависимости от выбранной категории — прокручиваемый список треков, альбомов или сборников.

Обновленную Яндекс.Музыку для iOS можно бесплатно загрузить из App Store.