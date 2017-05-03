Яндекс.Музыка вышла для iPad

Команда стримингового сервиса Яндекс.Музыка сообщила о выходе версии для iPad. Как отмечают разработчики, эту версию мобильного приложения часто спрашивали пользователи.


Обновленная версия Яндекс.Музыки для iOS адаптирована под большой большой экран планшета и расположение в горизонтальном режиме, когда пользователь держит устройство двумя руками. Интерфейс разделен на на две части. Например, на странице исполнителя под одним большим пальцем находятся кнопки для навигации и управления плеером, а под другим — в зависимости от выбранной категории — прокручиваемый список треков, альбомов или сборников.

Обновленную Яндекс.Музыку для iOS можно бесплатно загрузить из App Store.

Источник
Яндекс
Теги
IOS iPad Яндекс музыка Яндекс.Музыка

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