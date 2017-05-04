ASUS ZenPad 8.0 начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Компания ASUS начала распространять обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 7.0 Nougat для планшета ASUS ZenPad 8.0.


Речь идет о модели под маркировкой Z380M, которая была выпущена в продажу в мае 2016 года. Изначально она работала на базе Android 6.0 Marshmallow и пользователи уже почти потеряли надежду на обновление.

Впрочем, пользователям более старых версий ASUS ZenPad 8.0 придется смириться с отсутствием апдейта, поскольку их планшеты так и останутся с Android 6.0 Marshmallow.

Источник
ASUS
Теги
ANDROID планшет ASUS Android 7.0 Nougat Asus ZenPad 8.0

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