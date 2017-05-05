Одноклассники запустили ленту прямых эфиров в OK Live

Команда социальной сети Одноклассники представила обновление приложения прямых видеотрансляций ОК Live для устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS. Главным новшеством стала ленту прямых эфиров в приложении.

Лента формируется автоматически с использованием специальных алгоритмов, но персонально для каждого пользователя. Первые места должны занять трансляции от наиболее интересных авторов среди друзей и подписок, затем следуют прямые эфиры, понравившиеся друзьям, и записи трансляций. Предпочтения пользователя определяются на основе его интересов и социальных связей в Одноклассниках и в OK Live.





Еще одно новшество — раздел уведомлений, в котором авторы смогут узнать о новых отметках «Класс», комментариях к своим прямым эфирам и их записям, а также новых подписчиках. Также появилась возможность оставлять комментарии после завершения прямого эфира и ставить «классы» к комментариям.

Обновленная версия OK Live на данный момент доступна в Google Play части пользователей. До конца мая скачать она появится в доступе для всех пользователей смартфонов на Android, а также для iOS в App Store.