Роскомнадзор заблокировал мессенджер WeChat

Буквально несколько дней назад Роскомнадзор заблокировал на территории России мессенджеры BlackBerry Messenger, Imo и Line, а также видеочат Vchat. Теперь ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов адрес мессенджера WeChat. Об этом сообщил профильный ресурс Роскомсвобода. Пользователи также подтверждают ограничение доступа к самому сервису мессенджера.


Отметим, что по данным Роскомсвободы, WeChat внесен в реестр с той же пометкой Restricting, как и BlackBerry Messenger, Imo и Line. В этом случае, ведомство блокирует все технические IP-адреса и домены сервисов, так что, когда блокировка внедрится операторами в полной мере, работать перестанут сами приложения, а не только сайты сервисов.


Роскомнадзор пока никак не комментирует ситуацию с WeChat. Ранее же Вадим Ампелонский, пресс-секретарь ведомства, объяснил блокировку Imo, Line и BBM тем, что администрация мессенджеров не предоставила в установленный срок свои контактные данные и пока не обращалась в ведомство с просьбой отменить блокировку. При этом он отметил: "Если они дадут необходимые сведения, то мы их исключим из реестра".

Напомним, в апреле Роскомнадзор аналогичным образом начал блокировку сервиса-рации Zello за не предоставление сведений для включения в реестр организаторов распространения информации.

Источник
Роскомсвобода
Теги
Россия фейспалм закон мессенджер роскомнадзор блокировка wechat

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