Microsoft представила Windows Story Remix для создания видео

На конференции Microsoft Build 2017, которая проходит с 10 мая по 12 мая в Сиэтле, компания Microsoft вместе с обновлением Windows 10 Fall Creators Update анонсировала приложение Windows Story Remix. Оно представляет собой инструмент для легкого редактирования фото и создания видеороликов.


Windows Story Remix представляет собой универсальное приложение Windows, своего рода Windows Movie Maker на стероидах. Оно позволяет создавать богатый визуально контент, работая самостоятельно или совместно с друзьями и коллегами. Например, можно поделиться отснятым материалом, совместно отобрать лучшие моменты и создать что-то стоящее.

Также поддерживается добавление саундтреков из Groove Music, комментариев и пометок, переходов, специальных эффектов и фильтров, импортирование 3D-изображений, включая созданные в Paint 3D объекты из прошлого Creators Update.

Windows Story Remix станет доступен осенью вместе с обновлением Windows 10 Fall Creators Update.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft WINDOWS видео видеоредактор Windows 10 Fall Creators Update

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