Модульная основа Google Project Treble сделает апдейты Android быстрее
Команда разработчиков Google анонсировала новую архитектуру Android под названием Project Treble. Она призвана решить проблему медленного процесса обновления устройств до новых версий операционной системы Android, когда смартфоны Nexus и Pixel, выпущенные совместно Google, обновляются практически сразу, но вот многочисленные гаджеты от обычных производителей получают апдейты в лучшем случае через несколько месяцев, если не остаются вообще без них.
Project Treble позиционируется как модульная база для Android. Она будет реализована уже в Android O, которая сейчас находится в стадии превью для разработчиков.
На данный момент апдейт должен пройти множество шагов, прежде чем он доберется до гаджета конечного пользователя. С Project Treble процесс значительно упростится, разделяя "реализацию вендора" (зависящее от устройства низкоуровневое ПО, большей частью создаваемое производителями чипов) от фреймворка Android. В результате фреймворк Android сможет обновляться независимо от связанного с железом низкоуровневого ПО.