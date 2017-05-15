Apple выпустила iOS 10.3.2

Компания Apple выпустила обновление своей мобильной платформы — iOS 10.3.2. Апдейт вышел спустя несколько недель тестирования и спустя шесть после выхода довольно крупного релиза iOS 10.3, принесшего новую файловую систему APFS ( Apple File System) и функцию поиска AirPods в приложении «Найти iPhone».


Обновление iOS 10.3.2 доступно "по воздуху" для всех пользователей iOS 10, кроме того, его можно скачать через iTunes.

Судя по описанию Apple, сопровождающему релиз, в апдейте iOS 10.3.2 исправляются ошибки и проведена работа над повышением безопасности iPhone и iPad. в частности, Apple исправила новые автомобильные команды SiriKit, которые теперь должны работать как положено.

Источник
MacRumors
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смартфон планшет Apple iPhone IOS iPad iOS 10 iOS 10.3 iOS 10.3.2

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