Apple выпустила iOS 10.3.2

Компания Apple выпустила обновление своей мобильной платформы — iOS 10.3.2. Апдейт вышел спустя несколько недель тестирования и спустя шесть после выхода довольно крупного релиза iOS 10.3, принесшего новую файловую систему APFS ( Apple File System) и функцию поиска AirPods в приложении «Найти iPhone».





Обновление iOS 10.3.2 доступно "по воздуху" для всех пользователей iOS 10, кроме того, его можно скачать через iTunes.

Судя по описанию Apple, сопровождающему релиз, в апдейте iOS 10.3.2 исправляются ошибки и проведена работа над повышением безопасности iPhone и iPad. в частности, Apple исправила новые автомобильные команды SiriKit, которые теперь должны работать как положено.