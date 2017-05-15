Apple выпустила macOS Sierra 10.12.5

Компания Apple выпустила обновление десктопной операционной системы macOS Sierra 10.12.5. Это пятый апдейт с момента релиза ОС macOS Sierra, который состоялся 20 сентября 2016 года. macOS Sierra 10.12.5 тестировалась с конца марта, для пользователей и разработчиков было выпущено пять бета-версий. Она вышла спустя чуть более месяц после релиза macOS Sierra 10.12.4 с ночным режимом.


Апдейт macOS Sierra 10.12.4 доступен для бесплатной загрузки всем пользователям macOS Sierra через стандартный механизм обновления ПО в Mac App Store.

Обновление содержит исправление ошибок и недочетов, улучшает стабильность, совместимость и безопасность системы. Среди исправлений — устраненная проблема, когда подключенные по USB наушниками приводили к "заиканию" музыки, улучшение совместимости Mac App Store с будущими обновлениями ПО и поддержка установки Windows 10 Creators Update через Boot Camp.

Источник
MacRumors
Теги
Apple MACOS macOS Sierra macOS Sierra 10.12.5

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