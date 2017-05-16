Apple выпустила первую бету iOS 10.3.3

Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления iOS 10.3.3, ориентированную на разработчиков и созданную для тестовых целей. Она вышла буквально спустя один день после релиза iOS 10.3.2.


iOS 10.3.3 beta доступна для загрузки для зарегистрированных разработчиков из Apple Developer Center или "по воздуху" при уже установленном конфигурационном профиле.

Пока неясно, какие именно изменения предусмотрены в iOS 10.3.3, поскольку Apple не раскрыла подробностей. Можно лишь предположить, что это будет небольшое обновление, с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, производительности, исправление ошибок и недочетов.

Как ожидается, iOS 10.3.3 станет одним из последних обновлений для iOS 10, тогда как Apple начнет переносить фокус на iOS 11. Анонс iOS 11 должен состояться на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня.

Источник
MacRumors
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