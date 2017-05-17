Google представила Android Go для смартфонов начального уровня

На открытии конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая, компания Google раскрыла первые подробности о новой инициативе для устройств начального уровня под кодовым названием Android Go.





Android Go предназначена для устройств, обладающих менее чем 1 ГБ оперативной памяти. По словам разработчиков у Android Go имеются три ключевых достоинства — это ОС Android, приложения Google и магазин приложений Google Play Store.

Планируется, что благодаря оптимизации Android Go будущие версии операционной системы Android, начиная с Android O, смогут гладко и быстро работать на устройствах начального уровня. Приложения Google, такие как YouTube Go, Chrome и Gboard, разрабатываются с учетом потребления меньшего объема памяти. Кроме того, специальная версия Google Play Store будет выделять приложения, оптимизированные подобным образом.