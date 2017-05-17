Google представила Android Go для смартфонов начального уровня

На открытии конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая, компания Google раскрыла первые подробности о новой инициативе для устройств начального уровня под кодовым названием Android Go.


Android Go предназначена для устройств, обладающих менее чем 1 ГБ оперативной памяти. По словам разработчиков у Android Go имеются три ключевых достоинства — это ОС Android, приложения Google и магазин приложений Google Play Store.

Планируется, что благодаря оптимизации Android Go будущие версии операционной системы Android, начиная с Android O, смогут гладко и быстро работать на устройствах начального уровня. Приложения Google, такие как YouTube Go, Chrome и Gboard, разрабатываются с учетом потребления меньшего объема памяти. Кроме того, специальная версия Google Play Store будет выделять приложения, оптимизированные подобным образом.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID планшет Google

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Google раскрыла подробности о Android O
Google Lens распознает объекты реального мира
Google запустила программу бета-тестирования Android O

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 82
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 59
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 36