Google выпускает Assistant на iPhone

Как и ожидалось, на открытии конференции для разработчиков Google I/O 2017, которая пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния) с 17 по 19 мая, компания Google анонсировала самостоятельное приложение голосового помощника Google Assistant (Google Ассистент) для мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы iOS.


Конечно, Google Assistant не сможет работать на iPhone точно также, как на Android. По словам разработчиков, из-за ограничений API, Ассистент обеспечит базовую функциональность вроде отправки сообщений в iMessages и запуска песен в приложении Spotify, но не сможет устанавливать будильники и напоминания.


Приложение Google Assistant для iOS должно стать доступно для бесплатной загрузки из App Store уже сегодня.


Источник
Google
Теги
смартфон планшет Google IOS голосовой помощник Google Assistant

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