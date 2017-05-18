Apple выпустила первую публичную бета-версию macOS Sierra 10.12.6

Компания Apple выпустила первую публичную бета-версию десктопной операционной системы macOS Sierra 10.12.6. Публичная бета-версия стала доступна спустя день закрытого тестирования разработчиками и несколько дней после релиза macOS Sierra 10.12.5.





Получить доступ к бета-тесту можно через сайт Apple Beta Software Program, зарегистрировавшись при помощи своего Apple ID, а зарегистрированные пользователи — через стандартный механизм обновления в Mac App Store.

судя по всему, macOS Sierra 10.12.6 станет небольшим обновлением с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, совместимости, безопасности, исправление ошибок и недочетов.

Как ожидается, macOS Sierra 10.12.6 станет одним из последних обновлений для macOS Sierra 10.12, тогда как Apple начнет переносить фокус на macOS Sierra 10.13. Анонс macOS Sierra 10.13 должен состояться на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня.