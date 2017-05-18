В Instagram появились новые функции

Instagram подключил в раздел «Историй» новую функцию — теперь пользователи могут надевать на себя очки, уши, короны в реальном времени. Достаточно открыть камеру в приложении и выбрать новую иконку с изображением лица.

На данный момент доступно всего 8 позиций — возможно, что в будущем их станет больше. Использовать короны, уши и очки можно, как на фото, так и на видео.

Также в Instagram появилась возможность снимать видео «наоборот», задом наперед. Находится оно между режимами «Свободные руки» и Boomerang.