В Instagram появились новые функции

Instagram подключил в раздел «Историй» новую функцию — теперь пользователи могут надевать на себя очки, уши, короны в реальном времени. Достаточно открыть камеру в приложении и выбрать новую иконку с изображением лица.

На данный момент доступно всего 8 позиций — возможно, что в будущем их станет больше. Использовать короны, уши и очки можно, как на фото, так и на видео.

Также в Instagram появилась возможность снимать видео «наоборот», задом наперед. Находится оно между режимами «Свободные руки» и Boomerang. 

Источник
Instagram
Теги
приложения INSTAGRAM

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