Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 10.3.3

Компания Apple сделала доступной для всех желающих бета-версию мобильной операционной системы iOS 10.3.3. Таким образом, теперь не только разработчики, но и простые пользователи iPhone и iPad могут скачать и установить бета-версию iOS 10.3.3.





Публичная бета-версия iOS 10.3.3 стала доступна через день закрытого тестирования разработчиками и спустя несколько дней после релиза апдейта iOS 10.3.2. Получить доступ к бета-тесту можно через сайт Apple Beta Software Program, зарегистрировавшись при помощи своего Apple ID.

Судя по всему, iOS 10.3.3 представляет еще одно небольшое обновление, с акцентом на "подкапотные" изменения, повышение стабильности, производительности, исправление ошибок и недочетов.

Как ожидается, iOS 10.3.3 станет одним из последних обновлений для iOS 10, тогда как Apple начнет переносить фокус на iOS 11. Анонс iOS 11 должен состояться на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет в Сан-Хосе с 5 по 9 июня.