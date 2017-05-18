У WhatsApp случился второй крупный сбой за месяц

Вчера, в среду, после 20:00 по Московскому времени, сразу в нескольких странах Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Ближнего Востока а также Африки, мессенджер WhatsApp не работал из-за крупного сбоя. Представители сервиса сообщили, что все проблемы на данный момент решены и попросили прощения у пользователей: «Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Это уже второй серьезный сбой WhatsApp за месяц — первый случился ночью 4 мая. В России на проблемы с функционированием WhatsApp жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Ростовской областей и Республики Марий Эл.