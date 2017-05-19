В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows

В ставропольском НИИ овцеводства и козоводства создали собственную операционную систему под названием Ivan OC. Об этом рассказал местный ресурс Don24.ru со ссылкой на Дениса Белова, заведующего лабораторией информационных технологий института.


По словам Белова, за создание ОС программисты взялись главным образом из-за стратегии импортозамещения. В основе Ivan OC лежит Linux. На разработку ушло пять лет и 40 млн рублей, ей занималась команда из семи человек. Сейчас она установлена почти на все ПК института.

В ближайшее время планируется официальное представление ОС. По задумке, Ivan OC будут предоставлять бесплатно, но взимать плату ха техническую поддержку.

В комментариях к публикации на Don24.ru Денис Белов пояснил, что Ivan OC является только одним из компонентов целой технологической платформы. Также он отмечает, что помимо ВНИИОК, основными правообладателями этой платформы стали "Облачные информационные системы" и "Эталон".

Источник
Don24.ru
Теги
Россия операционная система фейспалм LINUX

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