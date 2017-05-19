В Яндекс.Такси появилась возможность заехать в несколько мест

Разработчики Яндекс запустили новую возможность в сервисе Яндекс.Такси. Обновленные версии мобильных приложений Яндекс.Такси для iOS и Android теперь дают возможность заказать такси по сложному маршруту.





При вызове машины нужно просто промежуточные точки, в которые потребуется заехать, приложение построит для водителя оптимальный маршрут поездки, а пользователю укажет общую стоимость. Цена, которую сообщает приложение, — окончательная, она не увеличится, даже если по пути возникнут пробки или водитель будет вынужден отклониться от проложенного маршрута.

Приложение позволяет добавить в каждую поездку до трех промежуточных точек — и указать, в каком порядке их следует объехать. То есть, одно такси можно вызвать на четверых, чтобы разъехаться по разным адресам.

Приложения Яндекс.Такси для iOS и Android доступны в App Store и Google Play.