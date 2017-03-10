10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон

Евгений Харитонов, 

Без этих приложений смартфон даже сложно назвать полноценным. Перечисляем самые полезные в повседневном использовании программы для аппаратов на системе Android.

MX Player Pro — смартфон как всеядный «видак»

Одна из причин, по которой смартфоны заполучили огромные широкоформатные экраны, — это просмотр видео. Процессоры сегодня умеют почти не потреблять энергию, когда смартфон работает в режиме видеоплеера, а по количеству форматов, которые «тянет» типичный Android-смартфон, он даже круче компьютеров. В теории, он справится и с древними видеороликами начала 90-х, и с новым 4K-видео.

В теории, потому что стандартные видеоплееры в смартфонах сделаны по принципу «лишь бы что-нибудь как-нибудь воспроизводилось». Если вас угораздит записать пачку фильмов с компьютера на смартфон, чтобы просмотреть их в дороге, есть риск обнаружить, что половина видеозаписей либо не открываются, либо воспроизводятся без картинки и/или звука.

MX Player — отличный всеядный видеоплеер на Android
MX Player — отличный всеядный видеоплеер на Android

Всё это поправимо установкой по-настоящему всеядного плеера. Таких много, но MX — один из самых авторитетных и навороченных среди себе подобных. Он воспроизводит любое видео и музыку в очень экономном режиме даже на старых смартфонах, умеет делать громкость в видеозаписях в два раза выше, чем стандартный плеер (в фильмах с тихой звуковой дорожкой это очень кстати), переключаться между несколькими видами озвучки, масштабировать кадр «щипком», как в фотографиях, и открывать видео из сайтов в удобном Android-плеере.

Сам по себе MX Player бесплатен, но нафарширован рекламой. Версия без рекламы уже стоит денег. Немного хлопот доставляет только то, что из-за жадности держателей патентов поддержку формата AC3 (многоканальный звук в современных фильмах) нужно загружать и «прикручивать» отдельно. Но поверьте на слово — плеер очень хорош и заслуживает таких хлопот.

ES Проводник — очистка смартфона от мусора и передача файлов по Wi-Fi

Давным-давно, когда Android был «полуфабрикатом», в нём не было толковых файловых менеджеров. Для того, чтобы бравировать перед владельцами Айфонов фактом «смотрите, у меня всё по папочкам разложено, как на компьютере!», нужно было загружать отдельное приложение для управления файлами.

Те времена давно прошли, и теперь банальные программы для того, чтобы переименовать, переместить или копировать файлы, есть в каждом смартфоне. А вот качественных среди них нет.

ES Проводник поможет передать файлы по Wi-Fi и очистить систему от мусора
ES Проводник поможет передать файлы по Wi-Fi и очистить систему от мусора

ES Проводник был одним из первых заслуживающих внимания файловых менеджеров на Android, сегодня он разросся вширь и умеет намного больше, чем нужно рядовому пользователю. Но активному пользователю андроидофона точно понадобятся следующие «вкусности»:

  • Возможность открывать файлы из локальной сети. Например, из общей папки на вашем компьютере/ноутбуке, или из жёсткого диска/флэшки, которые вы воткнули в роутер.
  • Работа с архивами. Когда-нибудь вам отправят пачку фотографии, документ для Word/Excel внутри .zip, .rar или ещё чего пострашнее. ES Проводник сможет открыть такие архивы без проблем.
  • Анализ накопителя. Если смартфон набит файлами под завязку, при этом не очень понятно, с чего вдруг место так резко закончилось, достаточно нажать клавишу «анализ» в ES, после чего он покажет, сколько места в памяти занимают картинки/музыка/приложения и игры/документы, расставит их от крупных к мелким и позволит удалить «мусор» прямо в этом же меню. Почти безальтернативная по своему удобству функция.
  • Передача файлов между смартфонами на скорости Wi-Fi. Вряд ли вы так уж часто отправляете фотографии, музыку и видео на соседние мобильники, как в эпоху полифонических рингтонов, но Bluetooth с тех пор как был, так и остался унылым и медленным способом связи, а нормальный универсальный способ передавать файлы через Wi-Fi не придумали. Точнее, придумали, но только между одинаковыми приложениями. Если у вас и вашего товарища есть ES Проводник, вы можете в два нажатия отправить крупногабаритные файлы на максимально возможной между мобильниками скорости — в файловом менеджере на этот случай припасена функция «отправитель».

WPS Office Word, Excel и все-все-все

За время существования смартфонов файлы стандартов Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint и др.) сначала были «неподъёмной» экзотикой, потом откровением, с которым все пытались править тексты на крохотных экранах. Сегодня никаких чудес в просмотре и мелком редактировании текста в документах и презентациях нет. Другое дело, что такие файлы (+ документы формата Adobe PDF) будут слетаться к вам на e-mail со всех сторон, а открыть их на смартфоне будет не с чего. Можно, конечно, хранить интригу до тех пор, пока вы не доберётесь к настольному ПК, но разумнее потратить несколько десятков мегабайт памяти на готовый набор для открытия и редактирования всего «офисного».

WPS Office — Word, Excel и PowerPoint в кармане
WPS Office — Word, Excel и PowerPoint в кармане

WPS Office (бывший Kingsoft Office, если кому интересно) — не самый крутой офисный пакет из себе подобных, зато он бесплатный, безглючный, быстрый и не обделён возможностями даже в сравнении с дорогостоящими альтернативами. Рекомендуем.

Виджеты погоды/новостей — чтобы не включать телевизор

Как и в случае с файловыми менеджерами, смартфоны не обделены информаторами о температуре за окном и последних новостях, но качество стандартных виджетов почти всегда оставляет желать лучшего. Поэтому советуем разукрасить рабочий стол информационными деталями других разработчиков.

Внешний вид и функциональность виджетов — всегда вкусовщина, но на наш взгляд наименее броские и при этом функциональные варианты погоды и новостей сегодня предлагает Яндекс. Побочный эффект заключается в постоянном «впаривании» поиска, приложения «Такси» и других продуктов компании.

Погода и новости сделают рабочий стол смартфона всегда интересным зрелищем
Погода и новости сделают рабочий стол смартфона всегда интересным зрелищем

Сначала разглядывать на рабочем столе заголовки и прогноз погоды вместо «обоев» будет непривычно, но поверьте на слово — очень скоро вы начнёте получать удовольствие от того, что будете знать все главные события в мире раньше телезрителей и читателей новостей в интернете. Углубляться только в политические конфликты тоже не обязательно — любители автомобилей или электронных устройств могут получать информацию только по своим любимым темам.

Shazam — узнать, какая песня играет

Каждый день вы слышите музыку, среди которой есть песни, от которых вас будто бьёт током. Потому что вот под эту самую песню вы в детстве носились под ёлкой/собирались на первое свидание/устраивались на работу/ещё что-нибудь, но из текста на иностранном по-прежнему не понятно, о чём речь, а ещё вы не помните, кто вообще исполняет эту песню и как она называется.

С новыми смартфонами это больше не проблема — достаёте из широких штанин вашу «лопату» на Андроид, нажимаете клавишу. Смартфон слушает композицию и называет исполнителя и название песни спустя несколько секунд. Вот для чего нужно приложение под названием Shazam.

Shazam: вы всегда будете знать, что за музыка играет поблизости
Shazam: вы всегда будете знать, что за музыка играет поблизости

Разумеется, Шазам, хоть и был одним из первых, далеко не единственный в своём роде — аналогичные приложения есть у Sony, а недавно распознавать музыку стал учиться даже Google. Но у Shazam самая крупная «база знаний», поэтому он всё ещё остаётся самым верным способом распознать музыку с помощью смартфона.

Это вам сейчас кажется, что такая функция не будет нужна регулярно — когда вы станете мучаться после того, как услышали отрывок любимой песни, но не узнали, кто её поёт, вы попомните наши слова.

Конвертер валют — трагедия с долларом и рублём в главных ролях

Чего вы смеётесь-то? Забыли уже, как рвали волосы на голове и мчались в магазины за техникой, чтобы успеть купить её до того, как ценники перепишут?

Конечно, хочется верить, что худшее позади, и в ближайшие годы мы не застанем резких колебаний рубля по отношению к доллару США, но не лишним будет поглядывать, как себя чувствует нацвалюта, чтобы потом не узнавать шокирующую правду последним, из вечерних сводок новостей. Да и вообще, удобный инструмент пересчёта между валютами разных государств пригодится в отпуске и в командировках.

Как там поживает наш многострадальный рубль?
Как там поживает наш многострадальный рубль?

Приложений, способных конвертировать валюты, великое множество, мы посоветуем одно из наиболее наглядных среди них — Easy Currency Converter. Простое с виду, с возможность выбрать «любимые» валюты и графиком с динамикой курса. То есть, помимо текущих цифр, вы всегда сможете посмотреть, как рубль подпрыгивал/проваливался по отношению к доллару в течение ближайших дней, месяцев или даже лет. Гурманы, кстати, могут поглядывать даже на так называемый российский дзен — «святую троицу» из курсов доллара, евро и цены за баррель нефти.

Мессенджеры — ВКонтакте, Одноклассники, WhatsApp, Viber, Skype и другие

Очень наивный пункт нашей подборки, но, если вы только недавно купили смартфон, знайте — «умные телефоны» отличаются от простых ориентированностью на постоянную связь не только для звонков и SMS в GSM-сетях, но и с помощью интернета. Возможность переписываться в «аське» была и в дремучие времена, но в новых смартфонах под управлением Android у вас есть возможность делиться огромными объёмами информации, видеозаписями, совершать видеозвонки за границу совершенно бесплатно!

Смартфон — это возможность общаться без оглядки на тарифы и расстояния
Смартфон — это возможность общаться без оглядки на тарифы и расстояния

Потому что сотовые операторы давно пересадили всех на тарифы с абонплатой, к которым «прибит гвоздями» нешуточный шмат интернета. Этого хватит для того, чтобы перестать отправлять SMS и перейти на общение с друзьями и родственниками в сети.

Не обязательно устанавливать сразу все мессенджеры (хотя и желательно) — выберите те, в которых вам будет с кем поддерживать связь. Этого будет достаточно.

Видео в сети — «телик», онлайн-кинотеатры или короткометражные приколы

Разумеется, с ограниченным объёмом трафика в новых сотовых тарифах (безлимит российские операторы убрали подальше, чтобы эффективнее «доить» абонентов) не даёт особо разогнаться, но на некоторое количество видео-развлечений интернет-пакета хватит. А с периодическим Wi-Fi дома или на работе можно выкручиваться ещё более эффективно.

Если вы не знали, у «большой тройки» (МТС, Билайн, МегаФон) сотовых операторов есть приложения для просмотра телевидения посредством 3G/4G без расхода трафика из тарифа. В МТС за такое удовольствие хотят немного денег сверх тарифа, в Билайн есть небольшое количество бесплатных каналов + платные, МегаФон варьирует количество бесплатных тарифов в зависимости от суммы абонплаты по вашему тарифу. В любом случае, если вам хотелось бы смотреть телевидение вдали от «ящика», обратите внимание на такие услуги сотовых операторов.

Телевидение, кино или короткие видеоролики — в Android есть всё
Телевидение, кино или короткие видеоролики — в Android есть всё

А если вам напротив, не хочется, чтобы телевизор дотянулся до вас из мобильника, установите себе онлайн-кинотеатр, чтобы смотреть художественные фильмы или музыкальные клипы. Самыми популярными приложениями такого рода остаются ivi.ru и Megogo, среди неофициальных (которых нет в Google Play) и полностью бесплатных клиентов можно отметить VideoMix, HD VideoBox и LazyIPTV.

И даже если вы не хотите перегружать себя полномасштабными кинокартинами на экране смартфона, Android есть что вам предложить. Связки из YouTube и Coub (это такие приколы-анимации, наподобие GIF, но со звуком) для этого вполне хватит.

Скачать музыку, не подходя к компьютеру

Добывать музыку бесплатно становится всё сложнее — ВКонтакте уже давно удаляет нелицензионные треки и скоро сделает музыку платной, а приложения, которые позволяли скачивать музыку из соцсети, больше не работоспособны.

Одним из немногих островков, где интернет-сообщество всё ещё делится музыкой, остаётся старый сайт под названием Zaycev.net. Не все музыкальные треки в нём отличаются высоким качеством (мягко говоря), да и выбор всё ещё не так широк, как во ВКонтакте, зато сайт абсолютно не препятствует скачиванию треков на смартфон и не просит за это денег.

Без музыки на смартфоне жить можно, но грустно
Без музыки на смартфоне жить можно, но грустно

А если вам мало и хочется много музыки в высоком качестве и надолго, выбирайте среди подписок на Google Play Музыку (159 рублей в месяц на одного человека или 239 рублей в месяц на 6 учётных записей Google, то есть, всю семью с их смартфонами) или Яндекс Музыку (169 рублей в месяц или 1690 рублей в год). Google предлагает два пробных бесплатных месяца, которыми стоит воспользоваться, а Яндекс Музыка бесплатна для пользователей компьютера, поэтому вы не потеряете накопленную в «избранном» коллекцию, да и исполнителей с территории бывшего СССР в Яндекс-приложении гораздо больше.

Или по старинке — заливайте пачками треки с компьютера с помощью кабеля USB, если вас не устраивает онлайн-прослушивание.

Едадил — скидки в магазинах

Кому-то, наверное, кризис не кризис, просто чёрную икру приходится есть не столовой, а чайной ложкой. Всем остальным не помешает иметь в виду, в каком из магазинов можно купить самые дешёвые продукты на выходных.

Обычно для таких задач существуют брошюры в каждом из отдельных супермаркетов, но теперь для Android появились приложения, в которых все скидки разложены по категориям (молочные продукты, консервы и т.д.), сгруппированы по магазинам и цене за штуку/килограмм. А список товаров, скидка на которые вас впечатлила, можно сформировать на ходу, и уже потом отправиться в магазин, заранее зная, что вы купите.

Продукты можно всегда купить дешевле, если обращать внимание на скидки
Продукты можно всегда купить дешевле, если обращать внимание на скидки

Среди множества приложений такого рода самым цивилизованным и стабильным стал «Едадил». Он собирает и раскладывает «по полочкам» скидки всех крупных сетевых магазинов (Пятёрочка, Дикси, Магнит, Перекресток, Лента, О’Кей и др.), обновляет список товаров в первые же минуты, когда начинают действовать акции, показывает ближайшие магазины на карте (пригодится, если попадёте в незнакомый город на территории России). В список с покупками, кроме скидок супермаркетов, можно добавить «отсебятину», и таким образом отправиться за покупками. Это намного лучше, чем доставать из карманов мятую бумажку с кривым почерком супруги, а потом перезванивать и уточнять, какой товар конкретно она имела в виду.

Автор
Евгений Харитонов
Теги
смартфон ANDROID приложения полезное приложение

Комментарии

Материалы по теме

10 полезных функций Android, которыми вы забываете пользоваться

23 февраля

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 лучших смартфонов для прекрасных дам

6 марта

8 хитростей в настройке Android, которые должен знать каждый

18 февраля

Cool Reader — удобное приложение для чтения книг

29 ноября 2013

LG начинает продажи флагманского LG G6

9 марта
Из рубрикиПриложения
10 полезных функций Android, которыми вы забываете пользоваться
8 хитростей в настройке Android, которые должен знать каждый
5 приёмов, чтобы компьютер перестал тормозить

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 176
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 80