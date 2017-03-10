10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон

Без этих приложений смартфон даже сложно назвать полноценным. Перечисляем самые полезные в повседневном использовании программы для аппаратов на системе Android.

MX Player Pro — смартфон как всеядный «видак»

Одна из причин, по которой смартфоны заполучили огромные широкоформатные экраны, — это просмотр видео. Процессоры сегодня умеют почти не потреблять энергию, когда смартфон работает в режиме видеоплеера, а по количеству форматов, которые «тянет» типичный Android-смартфон, он даже круче компьютеров. В теории, он справится и с древними видеороликами начала 90-х, и с новым 4K-видео.

В теории, потому что стандартные видеоплееры в смартфонах сделаны по принципу «лишь бы что-нибудь как-нибудь воспроизводилось». Если вас угораздит записать пачку фильмов с компьютера на смартфон, чтобы просмотреть их в дороге, есть риск обнаружить, что половина видеозаписей либо не открываются, либо воспроизводятся без картинки и/или звука.



MX Player — отличный всеядный видеоплеер на Android

Всё это поправимо установкой по-настоящему всеядного плеера. Таких много, но MX — один из самых авторитетных и навороченных среди себе подобных. Он воспроизводит любое видео и музыку в очень экономном режиме даже на старых смартфонах, умеет делать громкость в видеозаписях в два раза выше, чем стандартный плеер (в фильмах с тихой звуковой дорожкой это очень кстати), переключаться между несколькими видами озвучки, масштабировать кадр «щипком», как в фотографиях, и открывать видео из сайтов в удобном Android-плеере.

Сам по себе MX Player бесплатен, но нафарширован рекламой. Версия без рекламы уже стоит денег. Немного хлопот доставляет только то, что из-за жадности держателей патентов поддержку формата AC3 (многоканальный звук в современных фильмах) нужно загружать и «прикручивать» отдельно. Но поверьте на слово — плеер очень хорош и заслуживает таких хлопот.

ES Проводник — очистка смартфона от мусора и передача файлов по Wi-Fi

Давным-давно, когда Android был «полуфабрикатом», в нём не было толковых файловых менеджеров. Для того, чтобы бравировать перед владельцами Айфонов фактом «смотрите, у меня всё по папочкам разложено, как на компьютере!», нужно было загружать отдельное приложение для управления файлами.

Те времена давно прошли, и теперь банальные программы для того, чтобы переименовать, переместить или копировать файлы, есть в каждом смартфоне. А вот качественных среди них нет.



ES Проводник поможет передать файлы по Wi-Fi и очистить систему от мусора

ES Проводник был одним из первых заслуживающих внимания файловых менеджеров на Android, сегодня он разросся вширь и умеет намного больше, чем нужно рядовому пользователю. Но активному пользователю андроидофона точно понадобятся следующие «вкусности»:

Возможность открывать файлы из локальной сети . Например, из общей папки на вашем компьютере/ноутбуке, или из жёсткого диска/флэшки, которые вы воткнули в роутер.

. Например, из общей папки на вашем компьютере/ноутбуке, или из жёсткого диска/флэшки, которые вы воткнули в роутер. Работа с архивами . Когда-нибудь вам отправят пачку фотографии, документ для Word/Excel внутри .zip, .rar или ещё чего пострашнее. ES Проводник сможет открыть такие архивы без проблем.

. Когда-нибудь вам отправят пачку фотографии, документ для Word/Excel внутри .zip, .rar или ещё чего пострашнее. ES Проводник сможет открыть такие архивы без проблем. Анализ накопителя . Если смартфон набит файлами под завязку, при этом не очень понятно, с чего вдруг место так резко закончилось, достаточно нажать клавишу «анализ» в ES, после чего он покажет, сколько места в памяти занимают картинки/музыка/приложения и игры/документы, расставит их от крупных к мелким и позволит удалить «мусор» прямо в этом же меню. Почти безальтернативная по своему удобству функция.

. Если смартфон набит файлами под завязку, при этом не очень понятно, с чего вдруг место так резко закончилось, достаточно нажать клавишу «анализ» в ES, после чего он покажет, сколько места в памяти занимают картинки/музыка/приложения и игры/документы, расставит их от крупных к мелким и позволит удалить «мусор» прямо в этом же меню. Почти безальтернативная по своему удобству функция. Передача файлов между смартфонами на скорости Wi-Fi. Вряд ли вы так уж часто отправляете фотографии, музыку и видео на соседние мобильники, как в эпоху полифонических рингтонов, но Bluetooth с тех пор как был, так и остался унылым и медленным способом связи, а нормальный универсальный способ передавать файлы через Wi-Fi не придумали. Точнее, придумали, но только между одинаковыми приложениями. Если у вас и вашего товарища есть ES Проводник, вы можете в два нажатия отправить крупногабаритные файлы на максимально возможной между мобильниками скорости — в файловом менеджере на этот случай припасена функция «отправитель».

WPS Office — Word, Excel и все-все-все

За время существования смартфонов файлы стандартов Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint и др.) сначала были «неподъёмной» экзотикой, потом откровением, с которым все пытались править тексты на крохотных экранах. Сегодня никаких чудес в просмотре и мелком редактировании текста в документах и презентациях нет. Другое дело, что такие файлы (+ документы формата Adobe PDF) будут слетаться к вам на e-mail со всех сторон, а открыть их на смартфоне будет не с чего. Можно, конечно, хранить интригу до тех пор, пока вы не доберётесь к настольному ПК, но разумнее потратить несколько десятков мегабайт памяти на готовый набор для открытия и редактирования всего «офисного».



WPS Office — Word, Excel и PowerPoint в кармане

WPS Office (бывший Kingsoft Office, если кому интересно) — не самый крутой офисный пакет из себе подобных, зато он бесплатный, безглючный, быстрый и не обделён возможностями даже в сравнении с дорогостоящими альтернативами. Рекомендуем.

Виджеты погоды/новостей — чтобы не включать телевизор

Как и в случае с файловыми менеджерами, смартфоны не обделены информаторами о температуре за окном и последних новостях, но качество стандартных виджетов почти всегда оставляет желать лучшего. Поэтому советуем разукрасить рабочий стол информационными деталями других разработчиков.

Внешний вид и функциональность виджетов — всегда вкусовщина, но на наш взгляд наименее броские и при этом функциональные варианты погоды и новостей сегодня предлагает Яндекс. Побочный эффект заключается в постоянном «впаривании» поиска, приложения «Такси» и других продуктов компании.



Погода и новости сделают рабочий стол смартфона всегда интересным зрелищем

Сначала разглядывать на рабочем столе заголовки и прогноз погоды вместо «обоев» будет непривычно, но поверьте на слово — очень скоро вы начнёте получать удовольствие от того, что будете знать все главные события в мире раньше телезрителей и читателей новостей в интернете. Углубляться только в политические конфликты тоже не обязательно — любители автомобилей или электронных устройств могут получать информацию только по своим любимым темам.

Shazam — узнать, какая песня играет

Каждый день вы слышите музыку, среди которой есть песни, от которых вас будто бьёт током. Потому что вот под эту самую песню вы в детстве носились под ёлкой/собирались на первое свидание/устраивались на работу/ещё что-нибудь, но из текста на иностранном по-прежнему не понятно, о чём речь, а ещё вы не помните, кто вообще исполняет эту песню и как она называется.

С новыми смартфонами это больше не проблема — достаёте из широких штанин вашу «лопату» на Андроид, нажимаете клавишу. Смартфон слушает композицию и называет исполнителя и название песни спустя несколько секунд. Вот для чего нужно приложение под названием Shazam.



Shazam: вы всегда будете знать, что за музыка играет поблизости

Разумеется, Шазам, хоть и был одним из первых, далеко не единственный в своём роде — аналогичные приложения есть у Sony, а недавно распознавать музыку стал учиться даже Google. Но у Shazam самая крупная «база знаний», поэтому он всё ещё остаётся самым верным способом распознать музыку с помощью смартфона.

Это вам сейчас кажется, что такая функция не будет нужна регулярно — когда вы станете мучаться после того, как услышали отрывок любимой песни, но не узнали, кто её поёт, вы попомните наши слова.

Конвертер валют — трагедия с долларом и рублём в главных ролях

Чего вы смеётесь-то? Забыли уже, как рвали волосы на голове и мчались в магазины за техникой, чтобы успеть купить её до того, как ценники перепишут?

Конечно, хочется верить, что худшее позади, и в ближайшие годы мы не застанем резких колебаний рубля по отношению к доллару США, но не лишним будет поглядывать, как себя чувствует нацвалюта, чтобы потом не узнавать шокирующую правду последним, из вечерних сводок новостей. Да и вообще, удобный инструмент пересчёта между валютами разных государств пригодится в отпуске и в командировках.



Как там поживает наш многострадальный рубль?

Приложений, способных конвертировать валюты, великое множество, мы посоветуем одно из наиболее наглядных среди них — Easy Currency Converter. Простое с виду, с возможность выбрать «любимые» валюты и графиком с динамикой курса. То есть, помимо текущих цифр, вы всегда сможете посмотреть, как рубль подпрыгивал/проваливался по отношению к доллару в течение ближайших дней, месяцев или даже лет. Гурманы, кстати, могут поглядывать даже на так называемый российский дзен — «святую троицу» из курсов доллара, евро и цены за баррель нефти.

Мессенджеры — ВКонтакте, Одноклассники, WhatsApp, Viber, Skype и другие

Очень наивный пункт нашей подборки, но, если вы только недавно купили смартфон, знайте — «умные телефоны» отличаются от простых ориентированностью на постоянную связь не только для звонков и SMS в GSM-сетях, но и с помощью интернета. Возможность переписываться в «аське» была и в дремучие времена, но в новых смартфонах под управлением Android у вас есть возможность делиться огромными объёмами информации, видеозаписями, совершать видеозвонки за границу совершенно бесплатно!



Смартфон — это возможность общаться без оглядки на тарифы и расстояния

Потому что сотовые операторы давно пересадили всех на тарифы с абонплатой, к которым «прибит гвоздями» нешуточный шмат интернета. Этого хватит для того, чтобы перестать отправлять SMS и перейти на общение с друзьями и родственниками в сети.

Не обязательно устанавливать сразу все мессенджеры (хотя и желательно) — выберите те, в которых вам будет с кем поддерживать связь. Этого будет достаточно.

Видео в сети — «телик», онлайн-кинотеатры или короткометражные приколы

Разумеется, с ограниченным объёмом трафика в новых сотовых тарифах (безлимит российские операторы убрали подальше, чтобы эффективнее «доить» абонентов) не даёт особо разогнаться, но на некоторое количество видео-развлечений интернет-пакета хватит. А с периодическим Wi-Fi дома или на работе можно выкручиваться ещё более эффективно.

Если вы не знали, у «большой тройки» (МТС, Билайн, МегаФон) сотовых операторов есть приложения для просмотра телевидения посредством 3G/4G без расхода трафика из тарифа. В МТС за такое удовольствие хотят немного денег сверх тарифа, в Билайн есть небольшое количество бесплатных каналов + платные, МегаФон варьирует количество бесплатных тарифов в зависимости от суммы абонплаты по вашему тарифу. В любом случае, если вам хотелось бы смотреть телевидение вдали от «ящика», обратите внимание на такие услуги сотовых операторов.



Телевидение, кино или короткие видеоролики — в Android есть всё

А если вам напротив, не хочется, чтобы телевизор дотянулся до вас из мобильника, установите себе онлайн-кинотеатр, чтобы смотреть художественные фильмы или музыкальные клипы. Самыми популярными приложениями такого рода остаются ivi.ru и Megogo, среди неофициальных (которых нет в Google Play) и полностью бесплатных клиентов можно отметить VideoMix, HD VideoBox и LazyIPTV.

И даже если вы не хотите перегружать себя полномасштабными кинокартинами на экране смартфона, Android есть что вам предложить. Связки из YouTube и Coub (это такие приколы-анимации, наподобие GIF, но со звуком) для этого вполне хватит.

Скачать музыку, не подходя к компьютеру

Добывать музыку бесплатно становится всё сложнее — ВКонтакте уже давно удаляет нелицензионные треки и скоро сделает музыку платной, а приложения, которые позволяли скачивать музыку из соцсети, больше не работоспособны.

Одним из немногих островков, где интернет-сообщество всё ещё делится музыкой, остаётся старый сайт под названием Zaycev.net. Не все музыкальные треки в нём отличаются высоким качеством (мягко говоря), да и выбор всё ещё не так широк, как во ВКонтакте, зато сайт абсолютно не препятствует скачиванию треков на смартфон и не просит за это денег.



Без музыки на смартфоне жить можно, но грустно

А если вам мало и хочется много музыки в высоком качестве и надолго, выбирайте среди подписок на Google Play Музыку (159 рублей в месяц на одного человека или 239 рублей в месяц на 6 учётных записей Google, то есть, всю семью с их смартфонами) или Яндекс Музыку (169 рублей в месяц или 1690 рублей в год). Google предлагает два пробных бесплатных месяца, которыми стоит воспользоваться, а Яндекс Музыка бесплатна для пользователей компьютера, поэтому вы не потеряете накопленную в «избранном» коллекцию, да и исполнителей с территории бывшего СССР в Яндекс-приложении гораздо больше.

Или по старинке — заливайте пачками треки с компьютера с помощью кабеля USB, если вас не устраивает онлайн-прослушивание.

Едадил — скидки в магазинах

Кому-то, наверное, кризис не кризис, просто чёрную икру приходится есть не столовой, а чайной ложкой. Всем остальным не помешает иметь в виду, в каком из магазинов можно купить самые дешёвые продукты на выходных.

Обычно для таких задач существуют брошюры в каждом из отдельных супермаркетов, но теперь для Android появились приложения, в которых все скидки разложены по категориям (молочные продукты, консервы и т.д.), сгруппированы по магазинам и цене за штуку/килограмм. А список товаров, скидка на которые вас впечатлила, можно сформировать на ходу, и уже потом отправиться в магазин, заранее зная, что вы купите.



Продукты можно всегда купить дешевле, если обращать внимание на скидки

Среди множества приложений такого рода самым цивилизованным и стабильным стал «Едадил». Он собирает и раскладывает «по полочкам» скидки всех крупных сетевых магазинов (Пятёрочка, Дикси, Магнит, Перекресток, Лента, О’Кей и др.), обновляет список товаров в первые же минуты, когда начинают действовать акции, показывает ближайшие магазины на карте (пригодится, если попадёте в незнакомый город на территории России). В список с покупками, кроме скидок супермаркетов, можно добавить «отсебятину», и таким образом отправиться за покупками. Это намного лучше, чем доставать из карманов мятую бумажку с кривым почерком супруги, а потом перезванивать и уточнять, какой товар конкретно она имела в виду.