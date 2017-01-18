5 бесплатных приложений для красивого селфи без Фотошопа для iPhone и Android

«Ты же программист? Сделай мне в «Фотошопе» красивую фотографию». Во-первых, девушки, не все программисты умеют пользоваться фотошопом. Во-вторых, вам не нужно ни у кого просить помощи — для обработки селфи давно есть простые и удобные программы, которые можно установить прямо на телефон. Мы выбрали 5 лучших из бесплатных.

Facetune 2

Цена: бесплатно (встроенные покупки)

Скачать: iOS

Громадный селфи-комбайн с миллионом фич для выправления каждого недостатка особенности на лице. Сама программа бесплатная, но большинство фильтров и эффектов доступны только покупателям VIP-подписки (129 рублей в месяц, 2290 рублей навечно). Facetune умеет менять форму лица (сужать подбородок, расширять улыбку), разглаживать кожу, убирать морщины, отбеливать зубы и глаза, добавлять блики. Есть отдельный инструмент для размытия фона — если у вас не iPhone 7 Plus или Huawei P9 и подобные, то всё равно сможете сделать красивое боке (автоматический режим работает не очень аккуратно, придётся поработать пальцем).

Facetune 2

Microsoft Selfie

Цена: бесплатно

Скачать: iOS / Android

Microsoft делает для платформ конкурентов не меньше программ, чем для своей собственной. Selfie — простое приложение с 14 фильтрами-бьютификаторами разных стилей. Никаких ручных режимов: всё, что на что вы можете повлиять — это выбор фильтра и степень его наложения. Программа делает кожу гладкой и стилизует цвет — а большего часто и не надо.

Microsoft Selfie

YouCam Perfect и YouCam Makeup

Цена: бесплатно (встроенные покупки)

Скачать YouCam Perfect: iOS / Android

Скачать YouCam Makeup: iOS / Android

Разработчики YouCam зачем-то разделили своё приложение на два. Первое — YouCam Perfect — умеет прихорашивать лицо, улучшать форму, делать кожу такой, какую мы видим в журналах. А вот особенную фичу вынесли в программу-сателлит — YouCam Makeup. Это настоящий гримёр в телефоне. Makeup красит волосы, аккуратно наносит помаду на губы, подводит глаза, меняет цвет бровей. Есть и набор готовых образов, например, можно накраситься в стиле 40-х: длинные ресницы, румяна и очень яркая красная помада. Хороший способ «примерить» макияж.

YouCam Makeup

Perfect 365

Цена: бесплатно

Скачать: iOS / Android

Это еще более навороченная «гримёрка». В Perfect365 тоже есть готовые образы, в том числе платные, но самое интересное начинается в ручном режиме. Например, для глаз можно изменить тени, блеск, ресницы, подводку, брови, цвет зрачков и убрать круги. Фишка для экспериментов: наложение причёски в другом стиле.

Perfect 365

Meitu

Цена: бесплатно

Скачать: iOS / Android

Это приложение разработали в Азии, поэтому результат, скажем так, предсказуемый — ваши фотки будут… кавайными. Фишка приложения не в инструментах, которых тут тоже немало: и разгладить кожу, и «раздуть» глаза, и подтянуть подбородок (подбородки) — а в отдельном режиме «Drawing Selfies». Не известно, используются ли тут нейросети или же волшебство творят умные алгоритмы, но результатом действительно оказывается фотография, перерисованная в корейском стиле. Как сказала девушка, выступившая для нас моделью: «Так бы я выглядела, если бы родилась в Корее и любила k-pop».

Meitu