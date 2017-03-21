5 самых опасных вирусов для Android

Заразить смартфон вирусом не так легко, как в случае с компьютером — приложения в Google Play проходят проверку, а создатели смартфонов регулярно выпускают новые версии прошивок с антивирусными заплатками. Но вирусописатели регулярно «пробивают» такую защиту, а пользователи спешат установить на смартфон игры и приложения в обход официальных магазинов. Мы расскажем, какие зловреды способны поразить даже самые новые версии Android, и чем они опасны.

Triada

Начнём со «свежака» — Триаду сегодня можно считать самым новым и «пуленепробиваемым» вирусом для смартфонов. Его и обнаружили-то только в марте 2017 года.

Уникален он своей близостью к классическим вирусам, а не троянам-вымогателям, как это обычно бывает на Android. Вам всё же нужно умудриться подхватить его из «непроверенных источников», а вот дальше начинается гораздо весёлый «боевичок»:



Triada — вирус, который не просто хулиганит в системе, а вклинивается в её жизненно важные участки

Triada включается после того, как вы установите и дадите разрешения вашей любимой качалке музыки из ВКонтакте, например. После программа втихаря выясняет модель вашего смартфона, версию прошивки и Android, объём свободного места на накопителях и список установленных приложений. И отправляет эту информацию в интернет, на свои серверы. Этих серверов огромное количество, они разбросаны в различных странах, то есть, даже приехать и устроить «маски-шоу» по местоположению сервера со зловредом не получится. В ответ Triada получает инструкции (прямо-таки, индивидуальный подход к пациенту!), как лучше спрятать себя конкретно в этой разновидности Android и этом смартфоне, внедряется в каждое (!) из установленных приложений и берёт контроль над системными компонентами, чтобы скрыть себя в списке установленных приложений и запущенных процессов. После этого отдельно стоящая в системе часть вируса «заметает» за собой следы — он больше не работает как отдельное приложение, а согласовывает свои действия с помощью кусочков заражённой системы. Готово, система завоёвана! С этого момента смартфон превращается в «марионетку», которой злоумышленники отдают команды на расстоянии и принимают информацию на любой из доступных серверов. Сейчас Triada действует примитивно — выясняет данные вашей банковской карты, снимает с неё деньги, достаёт из входящих SMS нужные для оплаты коды, «рисует» ложные цифры о балансе владельцу.

Но с возможностью «распотрошить» любое установленное приложение или установить новое на расстоянии это только «цветочки» — особенность «Триады» заключается в том, что это модульный вирус, к нему можно будет прикрутить самые разные виды дистанционных трюков.

Как видите, вирусы для Android — это не только примитивные «ваш телефон заблокирован, с вас сто баксов», от которых можно избавиться удалением приложения. И, если в новых версиях Android хотя бы усложнён доступ к получению root и можно увидеть что-то подозрительное на этапе запроса прав приложением, то старые версии (Android 4.4, 4.3 и старее) абсолютно беззащитны перед новой заразой — спасёт только полная перепрошивка.

Принцип работы и подробная информация о зловреде Triada

Marcher

Так называемый «банковский зловред» был разработан ещё в 2013 году, но его «звёздный час» настал только летом 2016 года. Знаменит хорошей маскировкой и «интернационализмом», если можно так сказать.

Marcher представляет собой простой троян, который не проворачивает ничего сверхъестественного, а просто подменяет собой служебные страницы огромного количества банков с помощью всплывающих окон. Механизм следующий:

Троян проникает в систему вместе с заражённым приложением. Пик популярности Marcher пришёлся на «свежеукраденные» у Nintendo версии Super Mario Run. Если вы не помните, это такая супер-раскрученная «бегалка» от создателей Pokemon GO!

вместе с заражённым приложением. Пик популярности Marcher пришёлся на «свежеукраденные» у Nintendo версии Super Mario Run. Если вы не помните, это такая супер-раскрученная «бегалка» от создателей Pokemon GO! Ищет на смартфоне банковские приложения и приложения интернет-магазинов выбирает «заготовки» в соответствии с тем, каким банком вы пользуетесь.

и приложения интернет-магазинов выбирает «заготовки» в соответствии с тем, каким банком вы пользуетесь. Отправляет на смартфон «приманку» — сообщение в шторке уведомлений со значком банка/магазина и сообщением в стиле «на ваш счёт поступило N рублей»/«купон на скидку 75% для любого товара только сегодня!».

— сообщение в шторке уведомлений со значком банка/магазина и сообщением в стиле «на ваш счёт поступило N рублей»/«купон на скидку 75% для любого товара только сегодня!». Владелец смартфона кликает на уведомление. После чего троян открывает точнейшую копию , страницу, 1-в-1 похожую на ту, что вы привыкли видеть в официальном приложении. И говорит что-то в стиле «соединение с сетью прервано, повторите ввод данных банковской карты».

смартфона После чего троян открывает , страницу, 1-в-1 похожую на ту, что вы привыкли видеть в официальном приложении. И говорит что-то в стиле «соединение с сетью прервано, повторите ввод данных банковской карты». Владелец смартфона вводит данные банковской карты. Тут-то денюжки тю-тю!



«Дружище, что-то я подзабыл номер твоей карты. Не напомнишь?»

Таким нехитрым образом троян подделывал процесс покупки авиабилетов, покупки товаров в интернет-магазинах и софта в Google Play и работу банковских приложений. Под раздачу попали пользователи банковских карт в Германии, Франции, Польши, Турции, США, Австралии, Испании, Австрии и Великобритании. Изначально вирус «точили» под Android 6.x, смартфонов под управлением других версий оказалось значительно меньше.

Принцип работы и подробная информация о зловреде Marcher

Loki

Даже не одиночка, а целый каскад троянов-«хамелеонов», не настолько криминально-суровых, как Triada, но в такое же степени болезненных для операционной системы. Антивирусные специалисты обратили внимание на зловредов в начале 2016 года, а в народ смартфоны зловред стал массово проникать уже в декабре 2016-го.



Loki — это такой разбой по предварительному сговору в вашем смартфоне

Зловреды действуют настолько быстро и слаженно, что хочется аплодировать им стоя. Вы только взгляните на эту «многоходовочку»:

Первый троян попадает в систему с безопасным приложением и вместе с ним же запускается. После этого сразу «запрашивает подкрепление», то есть, скачивает из своих источников второго троянца и устанавливает его с пачкой инструментов для получения root-прав. Мониторит систему, ждёт, когда пользователь смартфона выключит дисплей, и в этом режиме добывает root. После чего запускает своего «коллегу».

попадает в систему с безопасным приложением и вместе с ним же запускается. После этого сразу «запрашивает подкрепление», то есть, скачивает из своих источников второго троянца и устанавливает его с пачкой инструментов для получения root-прав. Мониторит систему, ждёт, когда пользователь смартфона выключит дисплей, и в этом режиме добывает root. После чего запускает своего «коллегу». Второй троян перехватывает root-права, получает доступ к разделу /system («заводским» файлам прошивки, которые сохраняются даже после сброса настроек), распаковывает из себя ещё парочку троянцев и распихивает их в «несгораемые» системные разделы.

перехватывает root-права, получает доступ к разделу /system («заводским» файлам прошивки, которые сохраняются даже после сброса настроек), распаковывает из себя ещё парочку троянцев и распихивает их в «несгораемые» системные разделы. Третий троян оживает в этом самом разделе /system, в котором подменяет собой часть системы, ответственную за загрузку, и удаляет стандартные «потроха» Android. Если каким-то чудом владелец удалит все предыдущие вирусы и доберётся до третьего по счёту Loki, с его удалением «умрёт» прошивка смартфона.

оживает в этом самом разделе /system, в котором подменяет собой часть системы, ответственную за загрузку, и удаляет стандартные «потроха» Android. Если каким-то чудом владелец удалит все предыдущие вирусы и доберётся до третьего по счёту Loki, с его удалением «умрёт» прошивка смартфона. В это время четвёртый из каскада троянцев действует из защищенной системной папки, откуда скачивает ещё пачку вирусов, «крутит» рекламу или просто занимается накруткой счётчиков скачиваний приложений/посещений сайтов на инфицированном смартфоне. Блокирует скачивание и установку антивирусов, совершенствует свою защиту.

«Выкорчевать» из мозгов смартфона следы этой бурной деятельности невозможно, поэтому «лечится» заражение с помощью Loki только полной перепрошивкой с потерей всех данных.

Принцип работы и подробная информация о зловреде Loki

Faketoken

Если предыдущие трояны намеренно действуют исподтишка, чтобы пользователь смартфона до последнего момента не догадывался о заражении, то Faketoken в своём подходе прост и прямолинеен, как опытный гопник — требует предоставить ему права на любые действия со смартфоном, а если владелец отказывается, в дело вступает алгоритм «слышь, ты чё не понял? Тогда я повторю!».

Устанавливаете вы, значит, приложение с привычным ярлычком с какого-нибудь сайта vasyapupkinsuperwarez.net. Запускаете, и после этого вас начинают «пытать».

вы, значит, с привычным ярлычком с какого-нибудь сайта vasyapupkinsuperwarez.net. Запускаете, и после этого вас начинают «пытать». Троян открывает системное окно с запросом прав администратора. В лучших демократических традициях у владельца смартфона есть два варианта — разрешить трояну доступ к системе, либо не разрешить. Но в случае отказа Faketoken снова откроет окно с запросом системных прав , и будет делать это постоянно, до тех пор, пока пользователь смартфона не капитулирует.

, и будет делать это постоянно, до тех пор, пока пользователь смартфона не капитулирует. После этого методом всё того же терморектального криптоанализа троян добывает себе права на отображение всплывающих окон и подмену собой стандартного приложения для отправки SMS.

и подмену собой стандартного приложения для отправки SMS. После успеха в завоеваниях троян связывается со своим управляющим сервером в интернете и скачивает оттуда шаблонные фразы на 77 языках, которыми потом будет шантажировать пользователя мобильника.

в интернете и скачивает оттуда шаблонные фразы на 77 языках, которыми потом будет шантажировать пользователя мобильника. Затем с помощью заготовленных фраз Faketoken начинает гадить в системе полноэкранными сообщениями в стиле «подтвердите имя и пароль своего аккаунта в Gmail» и «у нас теперь в Google Play обязательно нужно привязывать карточку, введите необходимые данные». До победного конца, разумеется.

в стиле «подтвердите имя и пароль своего аккаунта в Gmail» и «у нас теперь в Google Play обязательно нужно привязывать карточку, введите необходимые данные». До победного конца, разумеется. Троян резвится в системе, отправляет и принимает SMS, совершает звонки, скачивает приложения. А напоследок — блокирует экран, шифрует все файлы во внутренней памяти и microSD и требует «выкуп».

Принцип работы и подробная информация о зловреде Faketoken

Godless

Троян Godless впечатляет даже не своей, так сказать, функциональностью, а маскировкой — длительное время его наличие в приложениях не распознавала даже хваленая система антивирусной проверки в Google Play. Результат немного предсказуем — зловред заразил свыше 850 тысяч смартфонов по всему миру, причём почти половина из них принадлежит жителям Индии, что как бы намекает на происхождение трояна.



Скачиваешь себе фонарик из Google Play — подхватываешь неудаляемый вирус с шифрованием и root-правами

Функциональность трояна слабо отличается от его многочисленных коллег в 2016 году, новым стал только «зачин»:

Пользователь смартфона загружает приложение из Google Play , включает его, в результате чего вместе с приложением запускается и троян. Вы только не подумайте что-то плохое о проверке Google, ведь в этом «комплекте» нет зловредного кода — зловредный код троян скачивает при первом запуске.

, включает его, в результате чего вместе с приложением запускается и троян. Вы только не подумайте что-то плохое о проверке Google, ведь в этом «комплекте» нет зловредного кода — зловредный код троян скачивает при первом запуске. Для начала Godless добывает на смартфоне root-права , бесплатно без SMS. С помощью примерно такого же набора средств, как в этих ваших Towelroot, например. Такие операции троян проводит при выключенном экране.

на смартфоне , бесплатно без SMS. С помощью примерно такого же набора средств, как в этих ваших Towelroot, например. Такие операции троян проводит при выключенном экране. После этого наглый троян отправляет себя в папку /system (откуда его уже не удалить без перепрошивки ) и шифрует себя при помощи AES-ключа.

) и шифрует себя при помощи AES-ключа. С полным комплектом прав доступа Godless начинает понемногу воровать личные данные пользователи со смартфона и устанавливать сторонние приложения. В первоначальных своих версиях троян, кстати, прятал с глаз пользователя стандартный Google Play и заменял его «пародией», через которую воровал имя и пароль от учётной записи.

Среди приложений, к которым чаще всего «прикручивали» Godless, были многочисленные «фонарики» и клоны известных игр для Android.

Принцип работы и подробная информация о зловреде Godless

Что вообще стоит знать о вирусах

Первое, что нужно знать о вирусах для платформы Android: не все из них — это вирусы в исконном значении этого слова. Так нередко случается в живом языке: орнитологи различают филинов, сычей и сов, но в народе все эти птицы — «совы». Специалисты отличают хакеров от «детворы со скриптами» и кракеров, но для неспециалистов все эти категории людей остаются хакерами.

Со зловредными приложениями такая картина — технически они подразделяются на вирусы, черви, трояны, adware (навязчивую рекламу) и «страшилки», но почти никого не заботят такие тонкости. Мол, вирусы — они и есть вирусы.

Различия между «сортами радости» следующие:

Вирус — зловредная программа, которая незаметно проникает на компьютер благодаря уязвимости системы. И, что самое важное — не занимается вредительством самостоятельно, а заражает другие файлы в системе. Такой зловред в случае с Android должен бы был проникать после банального клика на рекламу или посещения сайта, а потом «переписывать» под себя Gmail, ВКонтакте и другие приложения таким образом, чтобы после удаления оригинального вируса заражённые приложения продолжали делать своё чёрное дело.

— зловредная программа, которая незаметно проникает на компьютер благодаря уязвимости системы. И, что самое важное — не занимается вредительством самостоятельно, а заражает другие файлы в системе. Такой зловред в случае с Android должен бы был проникать после банального клика на рекламу или посещения сайта, а потом «переписывать» под себя Gmail, ВКонтакте и другие приложения таким образом, чтобы после удаления оригинального вируса заражённые приложения продолжали делать своё чёрное дело. Червь — делает плохое дело и жёстко, беспощадно, всеми возможностями распространяет самого себя по всем каналам связи. На компьютерах черви рассылали себя по e-mail, мессенджерам, локальной сети, флешкам — то есть, клонировали себя самым бесстыжим образом.

— делает плохое дело и жёстко, беспощадно, всеми возможностями распространяет самого себя по всем каналам связи. На компьютерах черви рассылали себя по e-mail, мессенджерам, локальной сети, флешкам — то есть, клонировали себя самым бесстыжим образом. Троян никогда не стучится в систему извне — вы устанавливаете и запускаете зловредную программу собственноручно. Так происходит, потому что трояны подменяют рядовые, привычные и известные всем приложения, а иногда их просто «пришивают» к вполне работоспособным программам. То есть, покупаете скачиваете полезную программу — и получаете вредоносную в подарок!

никогда не стучится в систему извне — вы устанавливаете и запускаете зловредную программу собственноручно. Так происходит, потому что трояны подменяют рядовые, привычные и известные всем приложения, а иногда их просто «пришивают» к вполне работоспособным программам. То есть, скачиваете полезную программу — и получаете вредоносную в подарок! «Страшилки» (scareware) — приложения, наводящие панику: «О боже, да у вас весь смартфон в вирусах и приложениях для прослушки спецслужбами всего мира! Скачайте наш антивирус и узнайте всю правду!». Скачиваете, запускаете, проводите так называемую проверку, после которой программа говорит: «Ужасающее количество вирусов в системе! Ваш телефон умрёт, если не удалить вирусы, но для этого Вы должны ввести данные своей банковской карты здесь и вот здесь». Такую прелесть зачастую игнорируют все антивирусы, потому что она ничего не взламывает и не ворует в системе — просто обманывает покупателя и просит денег.



Загрузка приложений не из Google Play — самый очевидный путь заражения андроидофона

Большинство зловредных приложений для Android представляют собой трояны. И, сколько бы энтузиасты не хихикали, вероятность подхватить троян на смартфоне далеко не нулевая. Потому что, если Google Play проверяет исполняемый код приложений, то порядочность софта и игр из «неизвестных источников» никак не гарантируется.

А к «неизвестным источникам» не всегда прибегают по глупости. Там можно найти облегчённые мессенджеры WhatsApp, Viber, Skype, которые занимают меньше места в памяти и работают быстро даже на старых смартфонах. Или перепакованные банковские клиенты, которые не будут ругаться на Cyanogenmod вместо официальной прошивки. А еще из Google Play периодически удаляют эмуляторы консолей, позволяющие сыграть, например, в Gran Turismo на Android. В конце-концов, в Play просто есть не все приложения.