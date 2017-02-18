8 хитростей в настройке Android, которые должен знать каждый

Смартфон на то и смартфон, что с его причудами можно не мириться, а перенастроить всё по своему вкусу. Рассказываем о простых, но очень полезных способах сделать Андроид красивее и удобнее.

Запрещаем Андроиду засорять экран ярлыками

С тех пор, как почти все создатели «китайфонов» совместили рабочие столы с виджетами, проблема потеряла свою остроту, и тем не менее: во многих моделях Android всё ещё дублирует ярлыки новых приложений не только в общем списке, но и по соседству с виджетами, без спроса и объявления войны.

Запрещаем создание ярлыков на рабочих столах после установки приложений

Андроид не виноват — его подставили. Виноват магазин приложений, поэтому: запускаем Google Play, отправляемся в его настройки и снимаем галочку с пункта «Добавлять значки установленных приложений на главный экран». С этой поры рабочие столы наконец обретут независимость от изменений в составе приложений.

Отпечаток пальцев для разблокировки даже при включении «с нуля»

По непонятной и нелепой логике разработчиков Андроид разблокировать экран на смартфоне со сканером отпечатков можно только с помощью сканера, но лишь до того момента, к вы включите смартфон с нуля. После этого — только PIN-код или графический код. То есть, предполагается, что за время, пока смартфон разрядился и включился заново, владельцу отрубили палец и, таким образом, обходят сверхнадёжную защиту сканером? И четырёхзначный пин-код спасёт смартфон от взлома?



В смартфонах ZTE Axon можно отключить пароль после перезагрузки и оставить запрос отпечатка пальцев

К счастью, не все производители согласны с такими странными ограничениями, в некоторых моделях есть возможность снять принудительный запрос PIN после перезагрузки. Например, в семействе ZTE Axon и некоторых других китайских смартфонах. Мелочь, но, знаете ли, упрощает жизнь.

Устанавливаем пачку приложений на новый смартфон

Вдруг вы не знали — нет необходимости запоминать приложения и игры, которые были на старом смартфоне, если вы сменили его на новую модель. Заходите в Google Play — «Мои приложения и игры» — «Все», после чего перед вами открывается весь список приложений, которые вы когда-либо устанавливали на своих планшетах и смартфонах под управлением Android.

Устанавливаем приложения пачками из Google Play

Как установить сразу несколько приложений? Нажимаете и держите палец на полоске с именем приложения, отпускаете — и после этого мчитесь по списку и короткими нажатиями отмечаете приложения, которые хотелось бы установить. В завершение этого ритуала нажимаете кнопку «Установить» в правом верхнем углу. Несколько раз соглашаетесь, мол, это не случайность, я и в самом деле хочу установить вот это всё. Завариваете чай, кофе или боярышник и дожидаетесь, когда смартфон установит армию вашего любимого софта и игр.

Ликвидируем навязчивые уведомления в отдельных приложениях

Рано или поздно в вашем смартфоне поселится навязчивая программа, которая станет вываливать чушь в строку с уведомлениями по нескольку раз в день. А вы будете отвлекаться на рингтон и бессмысленные значки, ругать разработчиков приложения нехорошими словами, но терпеть — потому Яндекс.Маркет и Aliexpress пригождаются, даже вопреки бестолковым и наглым попыток «впарить» с помощью уведомлений побочные программы и подборки товаров.

Навязчивым приложениям можно ограничить «свободу слова» и доступ к панели уведомлений

В смартфонах под управлением Android 4.4 и выше такую «радость» можно ликвидировать стандартным образом: в настройках системы — пункт «Приложения». Лёгким движением экранного переключателя блокируем все уведомления от конкретной программы (и если это не аудиоплеер, то изменения не скажутся на работе). А в Android 7.0 такие уведомления можно всё же оставить и просто запретить им трезвонить или использовать вибросигнал смартфона. Молчание — золото, телефоны и так слишком часто отвлекают наше внимание в течение дня.

Продлеваем время работы смартфона в играх

Можно, конечно, расхаживать с «бутербродом» из смартфона и подключенного к нему внешнего аккумулятора, чтобы бедолага не разрядился, пока вы коротаете время в 3D-играх. Но в некоторых моделях есть возможность перенастроить процессор или разрешение экрана для того, чтобы мобильник не испустил дух даже в современных навороченных игрушках. Воспользоваться такой функцией могут не только лишь все, мало кто сможет ей воспользоваться.

Но если у вас один из новых смартфонов Huawei (включая Honor), LG или Samsung — отправляйтесь в настройки системы (LG G4/G5, Huawei Mate 8/P9/Mate 9) и открывайте пункт «Аккумулятор/Энергосбережение». Там вы найдёте опцию, с активацией которой смартфон научится экономить энергию в играх. В Samsung Galaxy S7 за экономию заряда в играх отвечает приложение Game Launcher. В некоторых случаях активация таких опций чуть снизит качество графики, но прирост во времени работы будет гораздо более значительный, чем потеря чёткости изображения.

Клавиатура должна быть удобной!

Дизайн экранной клавиатуры в андроидофонах — пёстрый и разнообразный, то есть у каждого из производителя свой. От очень удобных и красивых вариантов до ужасного кривого «колхоза» по мотивам iPhone. Поэтому, если с момента покупки смартфона прошло уже несколько недель, а вы всё так же ворчите на смартфон из-за опечаток и неудобного процесса печати, попробуйте скачать и активировать Google-клавиатуру, или GBoard, как её нынче величают.

Фирменная клавиатура Google лучше большинства аналогов-поделок от производителей смартфонов

Она хороша сообразительностью в зубрежке характерных для вашей речи слов, умеет синхронизировать этот ваш лексикон между всеми устройствами с GBoard и вообще выглядит гораздо опрятнее большинства аналогов за авторством производителей смартфонов.

И даже сомнительный «литой» дизайн без границ клавиш, а также автоисправление слов и фильтр похабщины в тексте поправимы: отправляетесь в настройки системы — пукнт «Язык и ввод», затем находите настройки Google-клавиатуры и настраиваете её в соответствии со своими потребностями.

Режим «не беспокоить» — когда абонент доступен, но только если очень нужно

Мобильник одновременно хорош и плох тем, что вас по нему отовсюду достанут — хотите вы этого или нет. Если не хотите, то есть очень толковые способы выключить звук, но таким образом, чтобы в случае ЧП или чего-то сверхважного вам всё же могли дозвониться. В этом и состоит суть режима «Не беспокоить» в Android 5.0 и более новых версиях системы.

Выключаем звук на ночь, но остаёмся доступными для экстренных звонков

При его активации смартфон перестаёт издавать любые звуки, кроме сигнала будильника. Задействовать такую благодать можно вручную или по расписанию — с ночи до утра, к примеру. А чтобы быть уверенным, что вы не пропустите, не дай Бог, звонок родных, которые стали плохо себя чувствовать, ставьте галочку у опции «Повторяющиеся вызовы» — в таком случае второй подряд звонок с одного и того же номера поступит на смартфон уже со звуком. Можно отдельно настроить группу контактов или приложений, от которых вызовы будут поступать со звуком всегда. Очень удобно.

Шёл на сайт — пришёл в приложение

Вам в мессенджер присылают ссылку на «ВКонтакте», YouTube, Aliexpress или ещё что-нибудь расхожее, вы кликаете по ссылке и... наблюдаете «простыню» из доступных для её открытия приложений и браузеров. Можно, разумеется, сразу же создать правило «Всегда открывать с помощью вот этого приложения», а можно раз и навсегда сделать так, чтобы из браузера (Google Chrome, например) вместо перехода на сайт смартфон открывал видео, профиль друга или товар сразу же в удобном и настроенном приложении.

Можно научить смартфон открывать специализированное приложение вместо обычного сайта

Отправляетесь в настройки системы: «Приложения» — «Открывать по умолчанию» — и определяете, отправлять ли вас, к примеру, сразу в приложение Aliexpress с любой ссылки на сайт.



