Вот зачем нужен мощный процессор: 7 игр для смартфонов с лучшей графикой

Мобильные игры редко бывают по-настоящему красивыми — они должны работать даже на самых дешёвых смартфонах, а это не вяжется с крутой графикой. Но случаются на смартфонах и по-настоящему роскошные в графическом плане игры, о которых мы поговорим сегодня

Real Racing 3 — самый красивый автосимулятор

«Золотой век» графики в смартфонных играх, если можно так выразиться, пришёлся на 2013-2014 гг. В эту пору стали появляться первые восьмиядерные мобильники (Samsung Galaxy S4), да и процессоры-видеоускорители перешли от категории «лишь бы как-нибудь Андроид тянул» к чему-то большему (в середине 2013 года стартовало производство любимого всеми Snapdragon 800). Поэтому нет ничего удивительного, что самая красивая в истории смартфоностроения гоночная игра тоже вышла в 2013-м.



Real Racing 3

Даже по сегодняшним меркам творение Electronic Arts впечатляет, а четыре года назад графика Real Racing 3 была настоящим «некстгеном», то есть, приветом из будущего и стимулом приобретать флагманские смартфоны. И это при том, что игровой движок остался неизменным со времён качественной, но не сенсационной Real Racing 2.

А ещё игра стала бесплатной! Не из коммунистических соображений, правда, а благодаря внедрению «рака» современной игроиндустрии — микротранзакций или, иными словами, принципа «плати реальные деньги за игровую валюту или страдай». И тем не менее — другого эталона мобильного автосимулятора сегодня нет, а Asphalt 8 скатился точно в таком же направлении. Новоявленный Asphalt Extreme, вдобавок, сбавил в детализации графики.



Real Racing 3

Словом, если вам по нраву Project CARS, Forza Motorsport или NFS Shift на ПК/консолях, Real Racing 3 — самая подходящая под ваши вкусы игра.

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Unkilled — отстрел зомби во всех деталях

Подобно тому, как у студии DICE на десктопах любая игра превращается в Battlefield, студия Madfinger Games затирает до дыр идею зомби-шутеров под разными названиями: пара частей Dead Trigger, Shadowrun, и вот теперь Unkilled. Развивается всё это великолепие черепашьими темпами, и всё же графику раз за разом «подтягивают» до более современного уровня, оружие и локации тоже дорабатывают. То есть, постоянство понемногу переходит в мастерство — вот и ладненько.



Unkilled

Сюжет в игре глупый и банальный даже по меркам «пострелушек в дорогу», зато управление удобное, спецэффекты хороши, оружие разнообразное, набивать «фраги» весело, русификация качественная. Недостатки — требование постоянного подключения к интернету и традиционная для мобильных игр жадность разработчиков, из-за которой у героя постоянно расходуется «энергия» и возникает экстренная необходимость модернизировать оружие. Без денежных вливаний восстановление энергии и модернизация занимает немало времени.



Unkilled

И всё же, разработчики не лукавят, когда называют Unkilled самой красивой игрой про зомби — кровавый отстрел ходячих мертвецов здесь реализован в лучшем виде, а это главное. Хороший вариант для тех, кому охота почувствовать себя отважным спецназовцем в набитом нечистью Нью-Йорке.

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Modern Combat 5 — когда очень хочется Call of Duty, а её нет

Так уж сложилось, что нет на мобильниках полноценных боевиков-блокбастеров — таких, чтобы «дорого-богато», с киношным сценарием, режиссурой и стимулом пройти игру дважды. Half-Life 2 портировали, но на денежки NVIDIA, поэтому нормально работать он будет только на устройствах под управлением Tegra 4. Настоящий шик доступен энтузиастам в любительском порте Doom 3 на Android, хотя этот вариант игры тоже «безглючным» не назовёшь.

И всё же нет причин не вкусить «сметанный продукт», если уж настоящую сметану не завезли. И в этой ипостаси лучшим заменителем Call of Duty на смартфонах была и остаётся Modern Combat, детище Gameloft. По сути, она перехватила пальму первенства по графике и геймплею в смартфонных шутерах после того, как «Halo на смартфоне» N.O.V.A. 3 достигла пенсионного возраста.



Modern Combat 5

Кинематографичные перестрелки, красивые и проработанные уровни с разрушаемостью и разными погодными условиями, вся прелесть техники и оружия современной войны, вменяемый, а не «одноклеточный», как это бывает на смартфонах, сюжет. И качественная графика.

Правда, по части графики игре есть куда стремиться — Modern Combat 5 вышел в 2014 году и был разработан в партнерстве с MediaTek. Это означает, что графику в игре не стали доводить до совершенства, а пытались «натянуть» на маломощный Mali-450 MP4 в разрекламированном восьмиядернике MediaTek MT6592.



Modern Combat 5

Поэтому о качестве отдельных элементов графики можно спорить, но по дотошности в оформлении уровней, качеству света, воды и отражений MC5 всё ещё выглядит достойно. А ещё это едва ли не самый красивый мультиплеерный шутер в смартфонах. Качественный «тир», пусть и со странностями в виде принудительных «квестов» или побочных миссий в кампании.

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Vainglory — мобильная «DOTA» с хорошей графикой

Если на компьютерах и консолях онлайн-игры понемногу берут верх над классическими «сюжет, а на сдачу — мультиплеер» франшизами, то в мобильниках и планшетах сетевые режимы всегда были вторичными. Отчасти потому, что у 3G-связи настолько дикие задержки, что нормально играть по сети с ней невозможно (только с LTE), отчасти из-за того, что любители игр на смартфонах чаще всего играют в дороге, где покрытия может не быть совсем.



Vainglory

Vainglory — дитя «новой эпохи». В том смысле, что это не просто мультиплеерная игра, а супер-интенсивная мультиплеерная игра жанра MOBA. Карта, команды из таких же игроков за смартфонами/планшетами, режим «стена на стену», монстры, маги, стрелки, и прочая вкуснятина в стиле десктопных DOTA или League of Legends. Vainglory даже стала киберспортом — то есть, по ней проводят чемпионаты с призовым фондом до $150000.

И графика! Она на редкость хороша, по меркам игр, в которых участники почти никогда не приближают карту, чтобы рассмотреть всё в деталях. Природа, ландшафты, герои, артефакты — всё выглядит очень хорошо.



Vainglory

Конечно, Vainglory не очень вписывается в реалии мобильных игр — у вас не получится поиграть в автобусе 15 минут, а потом сохраниться и, как ни в чём ни бывало, отправиться по делам, сетевой бой нужно пройти от начала и до конца. Кроме того, игра прожорливая, она полным ходом использует интернет-соединение, с горем пополам работает на устройствах с 1 Гбайт памяти (лучше запускать её на 2 и более Гбайт), быстро разряжает аккумулятор и разогревает смартфон. Но эта игра подарит вам одни из самых эффектных побоищ, какие только могут быть на мобильнике, и радость командной игры.

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Mortal Kombat X — смертельные драки без цензуры

Играм на смартфонах и планшетах недостаёт не только режиссуры, но и «правды жизни», то есть, сколько-нибудь реалистичного геймплея. Допустим, к несовершенству искусственного интеллекта и компьютерным соперникам-идиотам можно привыкнуть. Но абсолютно все шутеры, файтинги или квесты для iOS и Android настолько приторно и по-детски невинные, что играть в них становится грустно — чувствуешь себя тем самым «школьником-переростком», которым считает мобильных геймеров старшее поколение. Поэтому суровое «мордобитие» в Mortal Kombat — просто подарок судьбы на пресном безрыбье игр для телефонов.



Mortal Kombat X

И это редкий случай, когда графика из рекламных трейлеров совпадает с таковой в самой игре — Mortal Kombat X выглядит почти настолько же хорошо, как выглядел MK 9 на PlayStation 3 в 2011 году. То есть, рубить кости, вырывать органы, проливать литры крови в этой игре можно настолько же реалистично, как в консольных разновидностях. А это, знаете ли, показатель!

Конечно, об уровне детализации можно долго спорить — кому-то больше придётся по нраву творение всё тех же авторов MK X, Injustice: Gods Among Us, а эстеты вспомнят и UFC (это такие американские бои без правил). Но в Injustice чуть живее и лучше смотрятся разве что детали уровней, а сами бойцы прорисованы хуже, а UFC, конечно, очень красивый, но уж точно файтинг не для всех — где мастера боевых искусств США, и где Sub-Zero, спрашивается?



Mortal Kombat X

Проблема Mortal Kombat X заключается в том, что изначально вы играете за невесть каких персонажей (за старую гвардию бойцов предлагают доплатить реальными деньгами), и за улучшения бойцов тоже нужно доплатить. А главная беда — игра не даёт ощущения, что противник получает по физиономии именно твоими стараниями. Потому что управление адаптировано для сенсорных экранов и очень упрощено — нажал на экран, провёл пальцем туда-сюда — и дерёшься, как древний китайский монах. А суперприёмы — это просто «нажми вот сюда» в нужный момент.

Но это не значит, что Mortal Kombat стал элементарно прост — борьбы и накала страстей в драках меньше не стало, поэтому любители файтингов (и файтингов Mortal Kombat в особенности) по праву считают творение NetherRealm Studios отличной игрой.

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Need for Speed: No Limits — Underground и Most Wanted + донат

Пока владельцы ПК и игровых консолей наслаждались (не смейтесь, кому-то игра и правда понравилась) перезапуском NFS 2015 года, владельцам мобильных телефонов «завезли» NFS: No Limits. Идея игры совпадает с новейшей частью серии — гонки с полицией и компьютерными соперниками на тюнингованных автомобилях (автопарк, к слову, очень схож с десктопной версией NFS), огни ночного города, стритрейсерский сюжет и хорошая графика. Она, конечно, далека от красот, которые нам демострирует игровой движок Frostbite 3 в настольной версии, потому что игра должна запуститься даже на смартфонах-доходягах с MT6589 внутри.



NFS No Limits

Но разработчики умело напустили «тумана» и проработали уровни так, что дефекты графики не бросаются в глаза. Да и некогда их рассматривать — скорость в игре ощущается хорошо, знай только, входи в повороты на витрины города искоса поглядывай. Отражения, свет фар, глубина резкости, погодные эффекты — игра выглядит отлично, да и тюнинг в ней лучший среди всех игр, что мы видели на Android и iOS.

Всё портит омерзительный, наглый, бескрайний, уходящий в звёздную пыль донат. Без вливания реальных денег вам придётся сотни раз кататься по одним и тем же трассам на одной и той же машине, мучительно долго продвигаться в кампании и постоянно ждать «заправки» автомобиля (не хотите ждать? Платите!).



NFS No Limits

Но это самая лучшая игра про стритрейсинг, одна из красивейших мобильных игр и наиболее близкая к легендарным NFS Underground/Most Wanted гоночная аркада на смартфонах. Вряд ли она достойна того, чтобы ею восхищаться, но попробовать, пожалуй, стоит.

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Gangstar: Vegas — чуть более красивая и примитивная GTA в смартфоне

Свято место не пустует: пока Rockstar гуляли на вырученные миллионы долларов, неторопливо разрабатывали GTA 5 на консоли и полностью игнорировали Android и iOS, ушлые ребята из Gameloft наладили поставку «заменителя Grand Theft Auto» ещё с лохматых времён. Ещё в 2010 году покупатели iPhone и андроидофонов играли в Gangstar: Miami Vindication — смешную, поверхностную, но всё же GTA-подобную игру.



Gangstar Vegas

С тех пор прошло много лет, на смартфоны всё-таки пришли древние части GTA, а франшиза Gameloft в 2013 году немного «набрала жирку», обзавелась драматичным сюжетом и большим количеством заимствований из GTA Vice City и San Andreas.

По глубине проработки сценария, количеству мини-игр, симуляции открытого мира и его размерам она рядом не стояла с играми Rockstar, но мы все здесь собрались ради графики, и будем откровенны — без графических модов (которые почти никто не устанавливает) GTA на Android выглядит посредственно. Gangstar: Vegas — чуть лучше, и этого «чуть» достаточно, чтобы игра стала одной из самых красивых среди экшнов в открытом мире.



Gangstar Vegas

Конечно, Gangstar выглядит наивно и проходится слишком быстро, да и управление далеко от совершенство, но это хороший аттракцион для «бегать-ездить-стрелять» для всех, кто уже не хочет, или ещё не хочет устанавливать старые части GTA на смартфон.

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