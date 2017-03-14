Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции

Всеми знакомая Windows существует на рынке уже более 30 лет. Она прошла путь от графической оболочки для MS-DOS c всего шестью поддерживаемыми цветами до одной из самых популярных операционных систем нашего времени. Как это было — узнаете из нашей статьи.

Windows 1.0 (1985)

Первая версия знакомых всем «Окон» даже не была самостоятельной операционной системой. Это была всего лишь графическая оболочка, надстройка над MS-DOS, созданная с целью подружить массового пользователя с компьютерами. В те годы и привычная нам «мышка» была владельцам ПК в диковинку, так что пользователям приходилось раскошеливаться на новый манипулятор. Windows 1.0 занимала всего две дискеты и требовала 192 КБ оперативной памяти. Поставлялись «окна» с такими программами, как Paint, Windows Writer, Блокнот, Калькулятор, Часы, Календарь и игрушкой под названием Reversi.



Windows 1.0

Windows 3.0 (1990)

Несмотря на очевидное превосходство графического интерфейса над текстовым (в плане удобства для простых пользователей), только Windows 3.0 получила в основном позитивные отзывы и широкое распространение. Новинка поддерживала уже сразу 16 цветов, тогда как версия 1.0 имела только шесть.



Windows 3.0

Windows 95 (1995)

В Windows 95 впервые появилась та самая кнопка «Пуск» (“Start”) и соответствующее меню, которое сделало навигацию по интерфейсу намного удобнее. Сам интерфейс, в целом, пытался повторить настоящий (не виртуальный) рабочий стол, где вместо книг, документов и факса были иконки программ, файлов, папки и ярлыки. Впервые появился файловый менеджер «Проводник». А в последующем обновлении для Windows 95 добавили и веб-браузер Internet Explorer.

Также Windows 95 привнесла одну важную технологию, которая используется везде до сих пор — Plug and Play: новые устройства стали опознаваться системой автоматически, пользователю больше не нужно было настраивать адреса и прерывания (если вы не слышали о прерываниях, то считайте себя счастливыми человеком).



Windows 95

Windows 98 (1998)

Интерфейс Windows 98 принёс с собой множество небольших, но важных деталей: панель быстрого запуска, кнопки навигации «Вперёд» и «Назад», Избранное, адресную строку в Проводнике и миниатюры картинок вместо иконок. Также появилась поддержка вывода изображения более чем на один монитор. Минимальными требованиями стали 16 мегабайт оперативной памяти и 300 МБ на жёстком диске.



Windows 98

Билл Гейтс и Стив Балмер в рекламе Windows 98

Windows XP (2001)

Новая как внешне, так и внутренне, система Windows XP полюбилась многим пользователям по всему миру настолько, что со временем — спустя десятилетие — для Microsoft стало настоящей проблемой переманить пользователей на более современные продукты.

Windows XP не только выглядела приятнее и актуальнее предшественниц, но и работала намного стабильнее, поскольку основана была на совсем другой платформе — Windows NT, которую можно назвать чем-то вроде Windows для серверов. Что касается интерфейса, то ОС научилась группировать на панели задач окна, открытые одним приложением. Меню «Пуск» теперь состояло из двух колонок. Появилась возможность переключаться между аккаунтами без закрывания приложений, а также поддержка USB 2.0.



Windows XP

Windows Vista (2006)

Следующий выпуск Windows был встречен весьма критически несмотря на некоторые положительные улучшения. К примеру, пользователи были недовольны резко возросшими системными требованиями, плохой обратной совместимостью с «железом» и приложениями предыдущих лет.

Интерфейс системы стал более приятным, появилась позрачность. На рабочем столе поселились так называемые виджеты, но со временем Microsoft от них отказалась. А еще Vista запомнилась многим тем, что по десять раз на дню спрашивала, уверен ли пользователь в том, что он делает. На самом деле система просто запрашивала разрешения на важные действия — те, для которых требуется санкция администратора. А большая часть написанных к тому времени программ беспардонно этих прав требовала.



Windows Vista

Windows 7 (2009)

Windows 7 посчастливилось стать «второй Windows XP» — новая ОС была очень позитивно встречена потребителями. В первые полгода было продано 100 миллионов копий.

Новая операционная система получила распознавание письменной речи, поддержку виртуальных дисков, оптимизацию под многоядерные процессоры, ускоренную загрузку. Автоматическое определение устройств и установка соответствующих драйверов стали работать как никогда расторопно. Были новшества и в интерфейсе. К примеру, правый клик на программе на панели задач вызывает список часто используемых этой программой файлов.

Кроме всего, в первые за всю историю Windows, новая версия не только не требовала намного больше ресурсов для работы, но даже была чуть менее «прожорлива», чем Windows Vista.



Windows 7

Windows 8 (2012)

«Восьмёрка» стала попыткой Microsoft оторвать кусочек растущего рынка планшетов. Поэтому основные нововведения были направлены на то, чтобы привычную систему с её окнами сделать удобной для использования с помощью сенсорного экрана. Рабочий стол бы заменён (но не удалён совсем) на плитки, с которыми действительно удобно работать с помощью прикосновений. Но сенсорные ноутбуки и мониторы не получили большой популярности, поэтому на устройствах, где основными манипуляторами всё еще оставались мышь и клавиатура, новой ОС было пользоваться не так удобно, и Windows 8 много и долго критиковалась. Также с появлением Windows 8 компания Microsoft представила и свой магазин приложений.

Из положительных нововведений: возможность синхронизации Windows на разных устройствах посредством облачных технологий, а также возможность лёгкого и понятного возвращения устройства к исходному «заводскому» состоянию.



Windows 8

Windows 10

Microsoft, уставшая бороться с пользователями, которые хотят всю жизнь сидеть на Windows XP или Windows 7, c выпуском Windows 10 начала агрессивную компанию по обновлению. Во-первых, весь первый год апгрейд до новой операционной системы был бесплатным. Во-вторых, обновление само скачивалось из интернета — пользователю необходимо было только ответить согласием на беспрестанно появляющееся окошко с предложением перейти на Windows 10.

Также первое время было много жалоб на множество встроенных функций собирания информации о пользователе и отправке на сервера Microsoft, вплоть до всего-всего, что вы набираете с помощью клавиатуры.

Взамен же пользователь получил отнятое ранее меню «Пуск», плитки теперь возникают только на устройствах с сенсорным экраном, а управлять компьютером стало возможно с помощью голосового помощника.



Windows 10