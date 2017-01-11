Volkswagen представил электро-минивэн I.D. Buzz с автопилотом

Автоконцерн Volkswagen представил концептуальный электромобиль I.D. Buzz на Североамериканском международном автосалоне NAIAS в Детройте.





Модель представляет собой полноприводный автомобиль с электродвигателями на передней и задней оси. Помимо всего прочего, Volkswagen I.D. Buzz получил полностью автоматизированный режим вождения I.D. Pilot. При нажатии на руль, он отъезжает и переводит автомобиль из режима ручного управления в автономный режим I.D. Pilot.





В таком режиме водитель может развернуть сиденье спиной к лобовому стеклу и общаться с пассажирами. В нем задействованы лазерный сканер, ультразвуковые и радарные датчики, камеры кругового обзора Area View и фронтальная камера, которые распознают окружающую обстановку. Ддополнительная информация о дорожной ситуации передается через облачный сервис. Полностью автономный режим будет доступен с 2025 года.





Руль оснащен важными для вождения элементами управления, внутренняя часть представляет собой сенсорную панель. Важная информация выводится в поле зрения водителя в режиме 3D с помощью дисплея дополненной реальности AR Head-up Display. Съемный планшет отвечает за управление медиасисемой и климатической установкой.

В электромобиле смогут разместиться до восьми человек. Заряд автомобиль получает индукционно или с помощью зарядной станции, при зарядной мощности в 150 кВт зарядка батареи до 80% занимает примерно 30 минут. Концепт-кар разгоняется до 100 км/ч примерно за 5 секунд, максимальная скорость модели достигает 160 км/ч.