Яндекс займется автомобилями-беспилотниками

Команда Яндекс может начать разработку технологий для автомобилей-беспилотников. На это намекают несколько вакансий на сайте Яндекса. Изначально порыв компании заметили в издании "Ведомости".





Среди размещенных вакансий, имеется, например, должность разработчика-исследователя для проекта по распознаванию светофоров, знаков, полос и разметки, машин и других участников дорожного движения. Также требуется разработчик для сопоставления потока данных с камер, радаров и ладаров, моделирования окружающих объектов, предсказания их поведения, планирования маневров и тому подобного.

Как отмечается в описании вакансий, Яндекс поставил себе цель "оказаться в числе первых в мире компаний, создавших технологию для беспилотного управления автомобилем".

Пресс-служба компании подтвердила журналистам о ведущихся внутри Яндекса разработках в этом направлении, впрочем, без дополнительных подробностей.

Отметим, что Яндекс уже сотрудничает с КамАЗом в разработке городской транспортной системы, в которой будут использоваться беспилотные автобусы.