Mercedes-AMG готовит конкурента Porsche Panamera

Автомобильная компания Mercedes-AMG официально представит новую модель GT4 на Международном автосалоне в Женеве в марте этого года. Предполагается, что конкурировать машина, основанная на доработанной платформе MRA, станет с самыми мощными версиями Porsche Panamera, BMW 6-Series Gran Coupe, Audi A7 (RS7).

Под капотом GT4 расположится 4-литровый V8 с двумя турбинами, выдающий мощность в 600 лошадиных сил.

GT4 должна стать третьей серийной моделью от Mercedes-AMG после SLS и GT. Заводской номер новинки X290. В конструкции используются легкосплавные материалы, алюминий, а в качестве коробки передач выступает «скорострельная» Speedshift MCT.