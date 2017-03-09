Airbus показала летающий модульный автомобиль-дрон Pop.Up

Авиастроительный концерн Airbus совместно с ItalDesign представил на Женевском автосалоне свою новую разработку — концептуальный летающий электромобиль Pop.Up, предназначенный для перенаселенных мегаполисов.


Pop.Up представляет собой целую модульную концепцию городского транспорта, состоящую из трех базовых модулей. Основой выступает пассажирская капсула, которую можно подключить в качестве модуля к гигантскому квадрокоптеру или к наземной основе с колесами.


По задумке, такие системы будут принадлежать не частным владельцам, а сервисным компаниям вроде Uber. По сути, Pop.Up от Airbus сочетает мечту о летающем автомобиле, самоуправляемом автомобиле и сервис вроде Uber.


Пока разработка находится в стадии до создания работающего прототипа. Как планирует Airbus, подобные устройства могут стать частью нашей жизни в ближайшие 7-10 лет.

Источник
Airbus
Теги
автомобиль дрон Airbus будущее

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