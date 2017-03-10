Ford предупредит водителей о ямах на дороге

Компания Ford рассказала о своей новой разработке, которая должна облегчить жизнь автомобилистам. В 2017 году Ford начнет тестировать новой системы, предупреждающей водителя о ямах и выбоинах на дорогах.





Сервис работает с использованием специальной карты, отображающая дефекты дорожного полотна в режиме реального времени. Она будет выводиться на экран бортового компьютера автомобиля. Система покажет водителю расположение ям, уровень их опасности, а также предложит возможные пути объезда.

Над технологией работают инженеры центра исследований и инноваций Ford в Аахене. Автомобиль с помощью камер и встроенных датчиков определяет состояние дороги и передает их в облачный сервис навигации Ford. При передаче данных о яме, на карте навигатора других владельцев Ford отобразится точка, предупреждающая водителей о выбоине на дороге.