В сети появилось видео концепта новой «Копейки» ВАЗ-2101

В Интернете появилось видео, на котором изображен возможный дизайн возрожденной «Копейки», ВАЗ-2101. Авторы дизайн-концепта хотели придать облику автомобиля современные черты, при этом сохранив узнаваемость. В ход пошли элементы дизайна не только советской «Копейки», но Chevrolet Camaro с Ford Mustang, масл-каров из США.

В социальных сетях реакция на дизайн в основном положительная. Однако шансов на то, что именно этот дизайн ляжет в основу возрожденной «Копейки» и что она вообще когда-нибудь появится, не так много.

Изначально «Копейка» выпускалась с 1970 по 1988 год. Было продано около 5 миллионов автомобилей.