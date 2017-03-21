В сети появилось видео концепта новой «Копейки» ВАЗ-2101

В Интернете появилось видео, на котором изображен возможный дизайн возрожденной «Копейки», ВАЗ-2101. Авторы дизайн-концепта хотели придать облику автомобиля современные черты, при этом сохранив узнаваемость. В ход пошли элементы дизайна не только советской «Копейки», но Chevrolet Camaro с Ford Mustang, масл-каров из США.

В социальных сетях реакция на дизайн в основном положительная. Однако шансов на то, что именно этот дизайн ляжет в основу возрожденной «Копейки» и что она вообще когда-нибудь появится, не так много.

Изначально «Копейка» выпускалась с 1970 по 1988 год. Было продано около 5 миллионов автомобилей.

Источник
YouTube
Теги
авто LADA

Комментарии

Материалы по теме

momondo. Путешествуем по миру экономно

14 февраля 2014

АвтоВаз показал концепт Lada XCode со смарт-платформой и выходом в облако

23 сентября 2016

Безопасность со всех сторон. Обзор автомобильной сигнализации Pandora 3970 Pro и умных часов RW-71

19 июля 2015

Бортовой самописец. Обзор видеорегистратора Neoline Wide S50

8 октября 2014

Видеорегистратор и радар-детектор в одном лице. Обзор Neoline X-COP 9500s

10 февраля 2015

Видеорегистратор с задатками радар-детектора. Обзор Mio MiVue 568

15 октября 2014
Из рубрикиАвто
Nissan и Dongfeng создают электрическую Micra
Что случилось 20 марта 2017 года?
Audi выпустит две новые модели кроссоверов к 2019 году

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 70