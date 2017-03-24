Ferrari возможно готовит преемника Dino

На севере Швеции проходят испытания некой новой модели Ferrari. Прототип в кузове Ferrari 458, по словам специалистов, на самом деле является совершенно новым автомобилем. Некоторые вовсе предполагают, что речь идет о возрождении легендарной модели Dino, о которой руководство Fiat-Chrysler говорило пару лет назад.

Предположительно, Dino станет преемником Ferrari California. Почему эксперты считают, что речь идет о Dino, а не о новой версии 458-ой модели? Дело в том, что мотор автомобиля, по словам видевших испытания живьем, звучит не как V8, а как V6 — аналогично 510-сильному двигателю мощного варианта Alfa Romeo Giulia.

Напомним, что Дино было прозвищем старшего сына Энцо Феррари, Альфредо, который скончался из-за неизлечимой болезни в возрасте 24 лет в 1955-ом году.