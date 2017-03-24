Skoda представила тизер своего нового кроссовера Vision E

Компания Skoda показала тизер с изображением концептуального автомобиля Vision E. Вполне возможно, что в будущем концепт превратится в полноценную машину, так называемую кроссовер-купе версию Kodiaq. Сами представители компании говорят лишь о продолжении дизайнерской мысли, начатой в концептах Vision D (ставший серийным Rapid и Octavia), Vision C (Superb) и Vision S (обычный вариант Kodiaq).

На мысли о Kodiaq Coupe натолкнули журналист портала Motor1, получившие в свое распоряжение изображения с закрытой презентации Skoda в Китае. На них обнаружился и некий авто Kodiaq Coupe с покатой задней частью крыши (как у BMW X6, BMW X4, Mercedes-Benz GLC Coupe и так далее).

Источник
Motor1
Теги
авто Skoda

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