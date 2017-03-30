Появилось видео обновленного Rolls-Royce Phantom

В сети появилось видео, на котором можно увидеть новую версию премиального автомобиля Rolls-Royce Phantom в камуфляже. Шпионам удалось заснять машину во время тестов. Новинка проходит испытания в Европе — до презентации осталось совсем немного времени.

В скрытом «костюме» Rolls-Royce Phantom, построенный на новой платформе с алюминиевым основанием, кажется практически неотличимым от нынешней версии, однако в итоге изменений может оказаться более чем достаточно. Пока же можно говорить лишь о новой решетке радиатора.




Источник
Motor1
Теги
авто

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