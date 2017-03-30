Стоимость Tesla превысила стоимость Ford

Достаточно новая компания Tesla на данный момент стоит дороже именитого и старинного производителя автомобилей Ford Motor Company. Акции Tesla подорожали 27 марта — в результате чего рыночная капитализация выросла до 45,47 миллиардов долларов против 45,35 миллиардов у Ford'а.

За месяц акции Ford'а упали с 12,53 долларов за штуку до 11,46 долларов, у Tesla же наоборот случился подъем — с 249,99 долларов до 270,22 долларов.

Акции производителя электрических машин растут во многом из-за ожидания появления Tesla Model 3 — у этой модели есть все шансы стать настоящим хитом продаж.

Любопытно, что Ford удалось реализовать в прошлом году только в США 2 502 973 автомобилей, в то время как Tesla продала лишь 76 230 машин во всем мире!