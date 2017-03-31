Новый Porsche 911 станет гибридом

В 2019-ом году на рынок выходит новая модель Porsche 911 серии 992. Предполагается, что новинка (даже в базовом варианте) получит управляемые с помощью электроники амортизаторы и новую платформу. Напомним, что современный 911 использует одну платформу аж с 2004-го года — речь идет о моделях 997 и 991.

992 на новой модульной платформе будет иметь иные настройки элементов и обновленную геометрию с более широкими колеями. Porsche собирается использовать больше алюминия в конструкции.

Что касается двигателей, то инсайдеры утверждают, что новый 911 станет гибридом. 6-цилиндровый оппозитный турбо-двигатель будет работать вместе с установкой из электромотора и литий-ионной батареи. Аналогичное решение уже используется в гибридной Panamera. 

Источник
Motor1
Теги
авто Porsche

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