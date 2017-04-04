Кроссовер от Spyker может оказаться гибридным

Голландский строитель суперкаров Spyker сообщает, что все его финансовые проблемы решены и что в ближайшие 10 лет ожидается появление сразу 4 новых моделей, включая многострадальный кроссовер.

Напомним, что внедорожник Spyker D8 Peking to Paris, концепт которого существует больше 10 лет, изначально должен был стоить от 300 до 540 тысяч долларов и уже давно колесить по миру в финальном, дорожном варианте, однако из-за кризиса внутри компании-производителя этого так и не случилось.

Теперь же представители Spyker заявляют, что клиентов ждет один из самых красивых автомобилей в классе — кроме того, весьма современный, использующий гибридную установку. Машину планируют показать на Женевском автосалоне в 2018-ом году.

Предположительно, электромотор, в разработке которого принимала участие Lotus, будет работать вместе с 5-литровым двигателем V8 от Koenigsegg.