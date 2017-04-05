Tesla обошла по стоимости General Motors

Недавно мы писали, что компания Tesla обошла по рыночной стоимости такого гиганта, как Ford (рыночная стоимость которого равняется около 45 миллиардов долларов). Что же, ценовое «ралли» на этом не завершилось. Сегодня стало известно, что производитель электрокаров также обогнал General Motors. GM до недавних пор был самым дорогим производителем машин в США. Теперь пальму первенстве держит Tesla.

Общая рыночная стоимость Tesla на данный момент составляет 53,06 миллиарда долларов. Акции компании торгуются на уровне 303,89 долларов. General Motors стоит 49,80 миллиардов долларов, акции продаются по 34,40 за штуку.

Акции Tesla, напоминают эксперты, растут во многом на фоне ожидания Model 3, массового электрокара стоимостью 35 000 долларов. 

Источник
Lenta
Теги
авто Tesla

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