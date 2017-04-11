GM представила свою систему автопилота Super Cruise

Компания GM представила систему Super Cruise, которая должна конкурировать с Autopilot'ом от Tesla. Первым автомобилем с серийной версией новинки станет Cadillac CT6 2018-го модельного года. В продажу машина должна поступить осенью 2017-го года. В GM утверждают, что Super Cruise не требует постоянного контроля со стороны водителя, в отличие от Autopilot «Теслы».

Если Autopilot подразумевает, что руки водителя постоянно находятся на руле, то с Super Cruise достаточно просто смотреть на дорогу — за этим следит инфракрасная камера. Если водитель отвлекается и смотрит в сторону, то система подает сигнал и, в случае отсутствия адекватной реакции, останавливает машину.

В основе Super Cruise точная карта местности, оцифрованная с помощью лидаров и GPS. Работать автопилот будет исключительно на скоростных участках с ограниченным доступом и с обязательным нахождением въездов и выездов. Стоимость опции Super Cruise для Cadillac CT6 составляет 2500 долларов. Однако установить ее можно только, если вы выберете люксовый вариант автомобиля. В США стоимость на такую комплектацию стартует с 66 290 долларов. 

Источник
Engadget
Теги
авто General Motors

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