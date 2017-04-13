Jaguar F-PACE назвали лучшим автомобилем года

Первый кроссовер в истории компании Jaguar, Jaguar F-PACE, получил главную премию World Car Awards 2017 и стал "Автомобилем года 2017". Кроме того, машина завоевала приз из "Лучший автомобильный дизайн года". 

В этом году в рамках World Car Awards 2017 автомобили сегмента SUV (кроссоверы) заняли 7 позиций в топ-10. 

Что касается других наград, то они распределились следующим образом:

  • Премиальный автомобиль: Mercedes-Benz E-Class
  • Зеленый автомобиль: Toyota Prius
  • Спорткар: Porsche 718 Boxster/Cayman
  • Городской автомобиль: BMW i3

В жюри конкурса входит 75 журналистов из 24 стран, включая Россию.

Цены на F-Pace у нас на родине стартуют с 3 294 000 рублей. По сведениям "Автостата", в России на учете стоит 761 такой кроссовер.

Источник
Рамблер
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