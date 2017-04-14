Финальный вариант Tesla Model 3 представят в июле этого года

Массовая модель Tesla Model 3, примерная стоимость которой составит 30 000 долларов, будет представлена в своем финальном варианте уже в июле 2017-го года. Об этом сообщил глава Tesla, легендарный Илон Маск (Elon Musk). По слухам, массовое производство автомобиля также стартует в июле.

По словам представителей Tesla, Model 3 распродана вплоть до середины 2018-го года.

Напомним, что на одном заряде Tesla Model 3, которая получит меньшую батарею, чем более дорогие модели этой же компании, сможет проехать около 350 километров. Машина обещает быть довольно быстрой — до 100 км/ч она разгонится всего за 6 секунд.

Кстати, акции компании Tesla выросли за последнюю торговую сессию на 4% и составили рекордные 280,6 долларов за акцию. Это связывают с запуском приемов заказов на Tesla Model X и Model S в Дубае. За последнее время компания вовсе подорожала на 31,5%.