Tesla Model S 75 подешевела

Компания Tesla сбросила цену на свой автомобиль Tesla Model S 75. Если ранее за машину просили 77 000 долларов, то теперь купить ее можно всего за 69 500 долларов. Таким образом, это самая дешевая модель в современной линейке производителя электрических автомобилей.

Вдобавок, базовая версия Model S 75 получила панорамную крышу и электропривод багажника. Однако производитель убрал пневматическую подвеску и высокоамперное зарядное устройство.

Также изменились цены на повышение емкости аккумулятора для этой модели с 60 до 75 кВт*ч — с 9000 долларов всего до 2000! Стоимость модернизации для кроссовера Model X также стала ниже, хоть и не столь значительно — было 9500, а стало 6500 долларов.