Mercedes-AMG поделилась техническими характеристиками гиперкара Project One

Компания Mercedes-AMG рассказала о своем будущем гиперкаре, который проходит под кодовым наименованием Project One. Более того, новинку показали за закрытыми дверями на Женевском автосалоне в прошлом месяце. Дебютирует машина во Франкфурте в сентябре. Один из будущих владельцев, сделавших предзаказ, уже успел увидеть автомобиль и восхититься им.

Что касается технических характеристик, то внутри находится 748-сильный 1,6-литровый V6 двигатель от спортивного болида «Формулы 1», который будет работать вместе с 4 электромоторами, которые вместе выдают дополнительные 408 лошадиные силы. Общая же мощность Project One составит 1020 лошадиных сил.

Вес гиперкара равняется 1315 кг. Исключительно на электрической тяге машина сможет проехать до 48 километров.