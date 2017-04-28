Apple тестирует самоуправляемый Lexus

Пару недель назад компания Apple получила разрешение на тестирование автомобилей с автопилотом на дорогах общественного пользования от властей Калифорнии. Теперь издание Bloomberg получило первые изображения такого автомобиля, рассекающего по дорогам Силиконовой Долины.

Полученное Apple разрешение предусматривает тесты на трех Lexus RX540h 2015 года с шестью водителями. На фото можно увидеть белый Lexus RX450h с набором дополнительных датчиков. По словам источника, приславшего фотографии Bloomberg, автомобиль выехал с территории Apple.


Датчики включают топовый 64-канальный лидар ( лазерный радар) от компании Velodyne Lidar, как минимум два радара и серию камер. Судя по всему, датчики не сделаны на заказ, а просто стандартные от обычных поставщиков.

Источник
Bloomberg
Теги
Apple автомобиль беспилотник автопилот Lexus

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