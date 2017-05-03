В Голландии создан автомобиль из льняного волокна

Студенты из Эйндховенского университета сумели создать автомобиль, состоящий из биоразлагаемых материалов. В основе конструкции — лен. Сейчас авторы занимаются доведением проекта до ума и ждут проверки национального агентства по организации дорожного движения. Она должна состояться 8 мая. После машине, которая получила название «Лина» выдадут (или не выдадут) разрешение на использование на дорогах общественного пользования. Тогда же начнутся дорожные испытания.

«В основе многих элементов конструкции автомобиля лежит льняное волокно, - рассказал один из участников проекта Лус ван дер Беукен. - Лен имеет очень прочную структуру. И если его волокна накладывать друг на друга под различными углами, то можно создать панели, выдерживающие сравнение с углеволокном и алюминием, которые активно используются автомобильной промышленностью в настоящее время».

Среди спонсоров уникального автомобиля — компания TomTom, специализирующаяся на навигационных системах.  

Источник
ТАСС
Теги
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